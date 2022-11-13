На саммите G20 на Бали не будет традиционного общего фото

На саммите «Большой двадцатки», который пройдёт на следующей неделе в Индонезии, не станут делать совместную групповую фотографию, пишет The Independent. Связано это с царящей геополитической напряжённостью из-за Украины, поясняет автор статьи.



AP

Грядущая встреча «Большой двадцатки» на Бали пройдёт без общей групповой фотографии, пишет The Independent. Обычно такую фотографию со всеми участниками саммита делают, чтобы показать силу и единство группы. Но в этот раз от этой идеи индонезийские власти, похоже, отказались из-за геополитической напряжённости.

Это связывают с тем, что западные лидеры единодушно осудили Москву и они якобы не захотят быть на одной официальной фотографии с представителем России. При этом президент РФ Владимир Путин эту встречу пропустит: вместо него в саммите примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, напоминает автор статьи.

Ожидается, что на саммите будут много говорить про украинский конфликт и про его влияние на мировую экономику. Это первая столь масштабная встреча с февраля этого года. Президент Украины Владимир Зеленский собирается выступить на мероприятии виртуально, хотя его страна не входит в «двадцатку».

В офисе британского премьер-министра говорят, что Риши Сунак использует это мероприятие, чтобы вместе с другими западными союзниками «противостоять» российским представителям по поводу Украины. Это будет одна из первых его поездок в качестве премьер-министра Великобритании.

Из-за царящих разногласий, в том числе по поводу Украины, нет уверенности в том, что странам удастся опубликовать традиционное совместное заявление по окончании саммита, пишет The Independent.