Аэробные упражнения улучшают состояние здоровья сосудов головного мозга
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Стало известно, что быстрая ходьба, бег трусцой и упражнения на растяжку и повышения тонуса мышц существенно улучшают состояние здоровья сосудов головного мозга у пожилых людей.
В рамках исследовательской работы приняли участие 73 пожилых добровольца, которые вели малоподвижный образ жизни. В процессе эксперимента они выполняли аэробные упражнения, интенсивность которых увеличивалась постепенно.
Через год эксперты проанализировали состояние мозгового кровотока участников и пришли к выводу, что регулярные физические нагрузки помогли снизить давление в сосудах головного мозга людей.
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