 

Аэробные упражнения улучшают состояние здоровья сосудов головного мозга

12.11.2022, 22:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стало известно, что быстрая ходьба, бег трусцой и упражнения на растяжку и повышения тонуса мышц существенно улучшают состояние здоровья сосудов головного мозга у пожилых людей.

В рамках исследовательской работы приняли участие 73 пожилых добровольца, которые вели малоподвижный образ жизни. В процессе эксперимента они выполняли аэробные упражнения, интенсивность которых увеличивалась постепенно.

Через год эксперты проанализировали состояние мозгового кровотока участников и пришли к выводу, что регулярные физические нагрузки помогли снизить давление в сосудах головного мозга людей.                      


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02.22 / В небе над ДНР сбили турецкий беспилотник

11.02.22 / Парень показал, что будет, если заморозить автомат во льду, а после пострелять из него

26.01.22 / Мнение: Дом культуры и искусств СБУ

28.01.22 / Муж через 2 недели после свадьбы рассказал жене правду и навсегда разбил ей сердце — девушка больше не доверяет мужчинам

20.10.22 / Парк возле ледовой арены в Новосибирске будет завершен до конца

08.09.22 / Пламя от лесных пожаров в Турции подобралось к строящейся АЭС

05.04.22 / Райская жизнь за бешеные деньги: озвучена стоимость квартир на российском курорте

21.04.22 / Onet – «один за другим» — Польша сносит монументы советским солдатам

03.06.22 / Мнение: О Москве под ракетным ударом… Перспективы всё ближе…

04.06.22 / Мнение: Бортников, Кадыров, Африка, Сталин, ВЧК, главные документы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика