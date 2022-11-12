Аэробные упражнения улучшают состояние здоровья сосудов головного мозга

Стало известно, что быстрая ходьба, бег трусцой и упражнения на растяжку и повышения тонуса мышц существенно улучшают состояние здоровья сосудов головного мозга у пожилых людей.

В рамках исследовательской работы приняли участие 73 пожилых добровольца, которые вели малоподвижный образ жизни. В процессе эксперимента они выполняли аэробные упражнения, интенсивность которых увеличивалась постепенно.

Через год эксперты проанализировали состояние мозгового кровотока участников и пришли к выводу, что регулярные физические нагрузки помогли снизить давление в сосудах головного мозга людей.