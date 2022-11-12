Полезные бактерии и молочная кислота вызывают зуд: почему не стоит делать кефирные маски для лица

Кефирные маски для лица в последние годы стали очень популярными у женщин. Популяризировали это средство для ухода за кожей даже некоторые знаменитости. Сегодня считается, что кефирная маска способна сделать кожу более гладкой и помочь избавиться от прыщей.

Польза кефира

Кефир вообще считается продуктом очень полезным. Его рекомендуют пить при болях в животе, запорах, непереносимости лактозы, при высоком уровне холестерина.

В кефире содержатся бактерии, которые активно размножаются. В организме человека эти бактерии стимулируют выработку ферментов и химических веществ, ответственных за пищеварение.

Считается, что кефир можно использовать, в том числе и для лечения воспалительных заболеваний кожи. Кроме того, в кефире содержатся вещества, уничтожающие бактерии Helicobacter pylori, ответственные за появление прыщей.

Однако, несмотря на то, что кефир — продукт действительно очень полезный, использующие его в косметических целях люди должны знать, что он может вызывать побочные эффекты. Какой же вред коже может нанести обычная кефирная маска?

Побочные эффекты

Считается, что кефир, содержащий полезные бактерии, стимулирует выработку коллагена в организме человека. Это позволяет избавиться от мелких морщин на лице. Также бактерии, содержащиеся в кефире, перерабатывают жиры, ответственные за увлажнение кожи. Преждевременное старение предотвращают и кефирные пробиотики, хорошо увлажняя кожу.

Однако кефирная маска при этом может давать побочные эффекты, проявляются которые зачастую сразу же после ее нанесения. Чаще всего на коже лица при использовании кефира в косметических целях возникает зуд. Так происходит как из-за самих полезных бактерий, содержащихся в этом кисломолочном продукте, так и из-за молочной кислоты.

Обычно особого дискомфорта легкий зуд от кефира у женщин не вызывает. Но иногда такой зуд может быть очень резким и сильным. Если такое происходит, от кефирных масок лучше отказаться.

Помимо зуда, к побочным эффектам кефирных масок относят также воспаление и покраснение. Такое обычно случается у людей с чувствительной кожей. Покраснения — это сигнал к тому, что от кефирных масок лучше отказаться. Вред от раздражения в этом случае сведет на нет всю пользу от самого кефира.

Полезные советы

В некоторых случаях от негативных побочных эффектов, вызываемых кефиром, можно избавиться. К примеру, женщины с чувствительной, но не слишком, кожей, могут все же использовать кефирные маски 1-2 раза в неделю. Но за состоянием кожи в этом случае следить все же стоит повнимательнее.

Также не стоит беспокоиться, если зуд появился при нанесении кефирной маски в первый раз. В этом случае молочная кислота просто обновляет кожу. И в следующие нанесения негативный эффект зуда, скорее всего, уже исчезнет.

Людям с чувствительной кожей специалисты перед тем, как использовать маски на кефире, советуют проводить тест. Немного кефира следует нанести на тыльную сторону ладони и подождать. Через некоторое время тест стоит повторить. Если зуд на ладони появился и во второй раз, от использования маски стоит отказаться.