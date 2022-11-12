Что обуть зимой? Эксперт по стилю рассказал про тренды

По словам стилиста, в этом году в холодное время будет актуальна обувь черного цвета. “Летом мы экспериментировали, носили яркую обувь, но с наступлением осени все немного поменялось”, – отметила Юлия Казакова.

В конце 2022 — начале 2023 года в моде будут броги. Их активно начали носить еще пару лет назад, но в этом сезоне их популярность точно не упадет. Особенно в тренде будут броги к квадратным носком.

Еще один тренд на холодный сезон — ботфорты. В такой обуви выше колена сложно замерзнуть, а смотрится она очень красиво и стильно. Также удобно сочетать такую обувь с платьями и юбками.

Ну и конечно, высокие ботинки тоже остаются в моде. Особенно — грубые ботинки со шнуровкой. Они подходят практически к любой одежде и выглядит очень стильно. Благодаря крепкой фиксации голеностопного сустава в них очень комфортно.

В любом случае стоит помнить, что любая трендовая обувь будет смотреться лучше, если весь образ будет подобран согласно современным веяниям моды. Конечно, не обязательно надевать на себя все тренды сразу, но подобрать актуальные детали к каждому образу точно пойдет на пользу внешнему виду.