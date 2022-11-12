“В чурики” не ушел”: Пригожин оценил верность воинскому долгу генерала Суровикина

“А разве я говорил о том, что это Лапин “в домике”? Лапина “запятнали” (отсылка к игре в пятнашки. – прим. пресс-службы). Что касается похвалы Суровикина, то ключевое в моем заявлении от 9 ноября следующее: “Он поступил как мужчина. Когда Суровикин был назначен на эту должность, он прекрасно понимал, что произойдет в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем». Однако в отличие от многих других, он эту должность принял и “в чурики” не ушел”, — подчеркнул Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее Евгений Пригожин назвал непростым решение Суровикина отвести российские войска с правого берега Днепра. Бизнесмен отметил, что инициатива генерала показывает способность брать на себя полную ответственность за жизнь военных.