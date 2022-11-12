 

В Свердловской области пьяный мужчина угнал такси с целью впечатлить подруг

12.11.2022, 20:02, Разное
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В городе Тавда Свердловской области произошел инцидент. Местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль такси.

По данным телеканала “360”, мужчина ударил водителя такси головой по лицу, а затем сел за руль и уехал вместе с тремя женщинами. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.


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