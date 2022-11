Мнение: Дебилы! На Вашингтон!

“Целься, Иван! Ахмат, запускай!”

Ма-ааать… А это еще что за чучела?! Пишут, что это такой типа “митинг движения НОД”, а НОД расшифровывается, держитесь за стул, как “Национально-освободительное движение”. Раньше про такие “движения” в Африке писали – ну а теперь, стало быть, оно и в России появилось. Прогресс!

Но если честно – как-то не верится, уж больно густой и пахучий идиотизм. Тем более что сам “митинг” (хотя скорее это “демонстрация”, на старые деньги) сделан в виде перфоманса – где это в России видано? Идут, поют и в барабаны бьют! С другой стороны – не зря я вспомнил об Африке – видимо, родовая связь “движений” неустранима… Тамтамы – наше всё.

Но вообще – я бы даже заподозрил во всем этом какую-то очень хитрую (и даже этим изящную) АНТИВОЕННУЮ акцию. Как-то всё очень уж отдаёт стёбом и сарказмом 80-го левела. Отдельно доставляет, что этот ритмопесняк “На Вашингтон!” положен не на какую-то русскую народную плясовую (как можно было бы ожидать), а на, мать их, “Квинов” – We will rock you!

We will, we will rock you ————– По центру принятия решений….

Исполнение так себе, конечно (не Фредди Меркьюри), но задумка хорошая.

И они ведь еще перед собой макет ракеты Сармат тащат! В натуральную величину!! Нет, точно стёб. Если да – тогда это натурально самая мощная антивоенная акция в России за все время СВО; причем в самом центре Москвы. Идут дебилы в ватниках, тащат перед собой картонную ракету Сармат и орут “на Вашингтон”, попутно бия в тамтамы и приплясывая под песню Фредди Меркюри. Мда… Чего только не привидится в сумеречной стране.

НОД! Вся Африка поднялась. Россия за ней. Прости, господи, наши души грешные. “Зато мы попадем в рай”.