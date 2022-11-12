Обозреватель National Interest – в США давно знали о нехватке боеприпасов, но предпочли игнорировать проблему

Спустя несколько месяцев интенсивных поставок вооружений и боеприпасов Украине в США обострилась нехватка продукции ВПК, которую предвидели ещё несколько лет назад, пишет The National Interest. Производители оружия оказались неспособны быстро нарастить темпы конструирования и сборки из-за недофинансирования и пренебрежения со стороны властей, пишет автор материала.



AP

Действия администрации Байдена по оказанию военной помощи Украине обнажили серьёзные проблемы национальной безопасности США: запасы боеприпасов оказались недостаточны, а американский оборонно-промышленный комплекс, пытаясь быстро нарастить производство продукции отрасли, столкнулся с рядом трудностей. При этом такие вызовы не стали неожиданностью для высокопоставленных лиц в оборонной сфере: как в правительстве страны, так и в других структурах давно признали факт нехватки вооружений, особенно высокоточного оружия, с которой может столкнуться Вашингтон в условиях конфликта высокой интенсивности протяжённостью несколько месяцев, пишет The National Interest.

ВПК не в состоянии ни быстро пополнять запасы, ни увеличить объёмы производства критически важных систем вооружений. Говоря об угрозах национальной безопасности, которые сложно предвидеть, аналитики в военных кругах давно используют термин «чёрные лебеди», введённый Нассимом Н. Талебом. Один из ведущих военных экспертов США Фрэнк Хоффман недавно предложил использовать дополнительное понятие — «розовый фламинго» — для описания «предсказуемых событий, которые игнорируются в силу когнитивных предубеждений лидера или группы лидеров, оказавшихся в ловушке мощных институциональных сил». Иными словами, речь идёт о неожиданной на первый взгляд проблеме, которая на деле была вполне предсказуема, но ответственные за принятие решений лица не хотели решать её. После обострения конфликта на Украине США поставили Киеву 1400 ПЗРК Stinger; 8500 ПТРК Javelin; 1500 противотанковых ракет TOW и ещё 38 тыс. аналогичных снарядов; 150 155- и 105-миллиметровых артиллерийских орудий; десятки ракет большой дальности для РСЗО HIMARS; миллион снарядов к 155-миллиметровым гаубицам, несколько тысяч высокоточных артиллерийских снарядов и т.п. В результате Штаты столкнулись с критической нехваткой боеприпасов — это и стало их «розовым фламинго», подчёркивает автор материала.

Послевоенные десятилетия охарактеризовались недостаточным финансированием ВПК США, поскольку страна стремилась к оптимизации и отказу от избыточности, а сегодня она практически не имеет резервных мощностей ни с точки зрения производства оружия нового поколения, ни с точки зрения вооружений старых образцов. Поэтому с конца лета Киеву лишь обещают поставки в течение нескольких месяцев или даже лет. К примеру, в случае со Stinger, оружие нужно перепроектировать и испытать, поскольку некоторые его характеристики устарели. На это, как и на расширение производства, нужно время, и дело не в деньгах — так считает Джеймс Тайкле, генеральный директор Lockheed Martin. По его словам, чтобы удвоить производство тех же Javelin, потребуется около двух лет.

В Пентагоне все эти годы знали, что существующих запасов вооружений недостаточно: как минимум в одном из недавних отчётов отмечалось, что количество производителей оружия после окончания холодной войны сократилось с 30 до 7, а программы создания ракет и боеприпасов слабо финансировались. Ещё в 2019 году Пентагон сообщал, что в Афганистане и Ираке американской армии не хватало авиабомб JDAM, как и более современных моделей, а специализированная служба конгресса предупреждала, что на случай войны с Россией или Китаем закупается слишком мало высокоточных снарядов дальнего действия, пишет The National Interest. В краткосрочной перспективе необходимо инициирование многолетних контрактов, которые помогут максимизировать темпы производства, ускорение процесса заключения этих контрактов, а также ускорение предоставления средств промышленности для целей ВПК; наконец, нужно установить реалистичные требования к объёмам запасов вооружений, учитывая высокую интенсивность потенциального конфликта с Россией или Китаем, резюмирует автор.