 

Жители Рыбинска самостоятельно вернули городу историческое название Андропов

12.11.2022, 17:33, Разное
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В сороковую годовщину со дня избрания Юрию Андропова на пост генерального секретаря ЦК КПСС более 500 жителей Рыбинска приняли участие в акции «Вернём нашему городу историческое название – Андропов».

Активисты считают, что в 1989 году «либералы» зря переименовали город, который до этого носил имя выдающегося государственного деятеля Юрия Владимировича Андропова.

«Сегодня мы восстановили историческую справедливость, несмотря на противодействие антисоветских сил в мэрии», – объявил один из них.

Акция по возвращению названия Андропов началась ещё в 2014 году и была приурочена к столетию со дня рождения советского лидера, но городская администрация категорически возражала против переименования. Финальную точку в споре поставил областной Ярославский областной суд, который в апреле 2022 встал на сторону мэрии Рыбинска.

Активисты приняли решение действовать самостоятельно и в ночь на 12 ноября поменяли все указатели на въезде в город, переименовали статью о Рыбинске в русской Википедии и отправили запрос в Яндекс.Карты о смене названия населённого пункта. Днём представители администрации попытались демонтировать новые указатели, однако были остановлены дежурившими жителями. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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