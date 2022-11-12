Мнение: «Нерыночная экономика России», программа возвращения айтишников и правила совместного бизнеса

1. В США официально признали экономику России «нерыночной». Американский Минторг принял такое решение, чтобы ещё сильнее нам вредить, активнее применять к нам различные санкции и антидемпинговое законодательство (ссылка). Является ли в действительности российская экономика рыночной, американцев волнует навряд ли.



Пришедшая из стана врага новость вдохновила некоторых наших коммунистов: мол, Россия возвращается к плановой социалистической экономике. К счастью, они выдают желаемое за действительное. Фундаментально российская экономика по-прежнему функционирует на основе рыночного формирования цен и свободы предпринимательства. Поэтому она гораздо сильнее и крепче, чем была при товарище Сталине. Сейчас мы максимально за последние 100 лет далеки от таких явлений, как голод и дефицит.

Само собой, это не мешает нам составлять планы и стратегии развития (как мы с вами недавно обсуждали, план — основа капитализма). Что касается мер по регулированию рынка, то уж западным-то странам с их яростными попытками сдержать цены на энергию, ввести «потолок цен на нефть» – следовало бы воздержаться от обвинений кого-бы то ни было в «нерыночности». А уж с учётом печати необеспеченных товарами долларов и евро, с учётом навязываемой сверху экономии дефицитных ресурсов, западные экономики становятся всё больше похожи на брежневский СССР.

2. Раздутую в СМИ эмиграцию технических специалистов в марте-апреле этого года российская экономика практически не заметила: реальные масштабы оказались совсем невелики. Однако последние события заставили ответственные за цифровизацию ведомства начать думать о мерах по возвращению айтишников и предотвращению их дальнейшего отъезда (ссылка):



Минцифры России формулирует условия программы возвращения в Россию специалистов в области IT, заявил глава министерства Максут Шадаев, его слова приводит ТАСС.

«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать определенные гарантии тем, кто уехал», — заявил он.

По словам властей, в этой ситуации не стоит вопрос экономических условий. Они призывают айтишников понять, что им нечего бояться в России. В ноябре Шадаев уже говорил, что перед Минцифры стоит задача разработать программу обратной релокации IT-специалистов.

Ранее сообщалось, что количество уехавших после объявления о частичной мобилизации в России IT-специалистов может в несколько раз превысить показатели весны этого года.

Особенность сотрудников сферы айти (если говорить о реально квалифицированных) состоит в том, что они либо работают удалённо, либо считают (не без основания), что легко могут перейти на удалёнку или найти себе новую удалённую работу. Соответственно, переезд за границу для айти-специалистов не является большой проблемой. Конечно, многие эмигранты столкнутся с падением уровня жизни и прочими классическими проблемами зарубежья, однако работу по специальности, скорее всего, и вправду сохранят или найдут.

С учётом сравнительно высоких заработков программистов, для многих из них предлагаемые в армии 195 тысяч рублей не являются значимой компенсацией за отрыв от основной работы и риск снижения/утраты квалификации (с учётом того, насколько быстро могут меняться актуальные технологии, за которыми нужно следить и успевать).

Образ жизни типичного айтишника далёк от военных реалий. Конечно, в армии программисты также нужны, но едва ли они смогут эффективно воспользоваться своими профессиональными навыками на передовой. Скорее, здесь больше шансов у геймеров, однако отнюдь не каждый айтишник – геймер, да и не каждый геймер способен хорошо управлять дронами, например.

Наконец, хотя патриотов в айти-среде и хватает, по ряду причин повышенным уровнем патриотизма эта сфера не блещет: западная пропаганда на протяжении десятилетий успешно поражает морально неокрепших и недостаточно стойких айтишников (зачастую, погружённых в работу и отстранённых от проблем реальной жизни вокруг). Некоторые айтишники, вполне себе патриоты, задают неприятный вопрос: зачем призывать квалифицированного программиста в мотострелки, если на гражданке он делает важнейший вклад в российскую экономику, тогда как в качестве пехотинца будет скорее обузой для сослуживцев? Убедительный ответ найти сложно. Кстати, ещё сложнее объяснить призыв предпринимателей, уход которых в армию лишает экономику и налогов, и рабочих мест.

Теперь помножьте всё это на повышенную долю молодых мужчин среди программистов, и вы поймёте, почему весной проблема с отъездом айтишников не стояла, а осенью встала.

Вариантов «определённых гарантий» для возвращения уехавших, по большому счёту, немного. Либо максимально широкое освобождение от мобилизации, либо гарантия, что призванные айтишники будут работать в армии по специальности.

Те же соображения в какой-то степени касаются квалифицированных учёных и некоторых других категорий специалистов. Если из России уедет значительная часть антироссийской «культурной элиты», мы вздохнём спокойнее, да и освободится место для следующего поколения артистов и музыкантов. Но если из России начнут массово уезжать мозги, пускай даже умеренно оппозиционные (чего до сих пор, вопреки мифам, в основном удавалось избегать), то у нас будут проблемы.

3. В Школе Капитализма я перечисляю основные правила ведения совместного бизнеса — когда вы владеете только частью предприятия, а другими частями владеют ваши компаньоны. Цитирую начало поста (ссылка):

Начинать новое дело, конечно же, веселее вместе. Есть хотя бы с кем поговорить, обсудить свои опасения и свои планы. Также при помощи учредителей можно сэкономить на зарплате, создав что-то типа артели: один компаньон мастерит ухокруты, второй их продаёт, третий ведёт бухгалтерию… почти никаких расходов, только доход, который сразу же можно делить.

Опыт, однако, показывает, что успешных историй долгого сотрудничества меньше, чем успешных историй крепкого брака. Ссоры, упрёки, суды, перетягивание одеяла — классика жанра, идёт ли речь о мелком бизнесе или о корпорациях с триллионными оборотами.

Вот несколько моих хаотичных соображений на этот счёт.

1. Хоть единица и считается по праву «худшим числом в бизнесе», но куркуль-единоличник, который работает безо всяких компаньонов…