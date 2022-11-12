 

Где же волосы? Покинувшего Россию Николаева перестали узнавать

12.11.2022, 17:18, Разное
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У Игоря Николаева появилась возможность отвезти семью на отдых. Супруга артиста Юлия Проскурякова сообщила, что для отпуска они выбрали Дубай.

Поп-певица активно делится с поклонниками снимками из отпуска, а также с удовольствием рассказывает о происходящем.

Свежая фотография, на которую попал Игорь Николаев, вызвала особую реакцию у пользователей Сети. Одна деталь приковала внимание любопытных юзеров. В кадре Игорь Николаев оказался без пышной шевелюры, которая стала яркой отличительной чертой певца и композитора. Дело в том, что экс-супруг Наташи Королевой надел кепку, которая полностью скрыла его кудри.

Поклонники вряд ли узнали бы кумира, если бы встретили его в таком виде. При этом лишь густые усы способны выдать изменившего образ артиста.

Напомним, ранее Юлия Проскурякова похвасталась тем, что в первый же день на курорте муж удивил ее сюрпризом. “Несколько дней назад мы прилетели в Дубай и муж преподнес нам с Вероникой букет роз. Это был небольшой букет. Приятно, радостно и прекрасно”, — цитировала поп-певицу светская хроника.

Знаменитость отметила, что в России срезанные цветы совсем не пахнут, а вот дубайские розы оказались очень стойкими. Поклонники заверили жену Николаева, что ароматные цветы есть и на родине, правда, на огородах.


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