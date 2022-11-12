Битва шпионов

В начале ХХ века столкновение русской и японской разведок стало прологом к сражению не только армий, но и политических механизмов.

XIX век стал переломной эпохой в развитии военного дела, стремительно трансформировавшегося под влиянием научной и промышленной эволюции, а также стремительного роста численности армий. Военное искусство значительно усложнилось; основная роль в процессах военного строительства теперь отводилась интеллектуальной деятельности — управление миллионными армиями могло быть эффективным только при качественном планировании. При этом огромную опасность создавал информационный вакуум — мобилизационные возможности государств росли в геометрической прогрессии, а строить собственные вооруженные силы, не понимая процессов, происходящих в вооруженных силах стран-соперников, было решительно невозможно. Так вместе с ростом значения «мозга армии» в лице генеральных штабов выросло значение и «глаз» — ее разведывательных структур. Первым военным испытанием для разведок индустриальной эпохи стала Русско-японская война 1904–1905 гг.Российская разведка на Дальнем Востоке

В наступившей эпохе бурного развития военных технологий и тотальных войн, охватывающих все стороны жизни государства, разведывательные инструменты приобрели особое значение. Они требовали значительного финансового обеспечения, а также компетентной и профессиональной организации.

Но разведывательный аппарат Российской империи был чрезвычайно далек от понимания данных вопросов и совершенно не отвечал требованиям времени. Выражалось это, в первую очередь, в скудном финансировании государством инструментов ведения агентурной разведки, которая в начале XX века являлась наиболее эффективным средством получения необходимой информации.

Для понимания этой проблемы необходимо сказать, что до войны с Японией Главному штабу «на негласные расходы по разведке» ежегодно выделялась сумма в 56 950 руб. в год, распределявшаяся между военными округами от 4 до 12 тыс. руб. на каждый. Военно-статистическому отделу на нужды разведки выделялось около 1 тыс. руб. в год. Исключение представлял Кавказский военный округ, которому в персональном порядке отпускались ежегодно 56 890 руб. «для ведения разведки и содержания тайной агентуры в Азиатской Турции». Суммы это были совершенно мизерные: так, для сравнения, Германия на «негласные расходы по разведке» только в 1891 г. выделила 5 251 000 рублей;

Япония, готовясь к войне с Россией, затратила на подготовку тайной агентуры около 12 млн рублей золотом.

Сама разведывательная деятельность велась Российской империей бессистемно и оттого совершенно неэффективно: никакой единой организационной структуры она не имела, и по этой причине добытая информация могла «оседать» в военных округах, не попадая в Санкт-Петербург; или же, напротив, Главный штаб предпочитал не делиться необходимыми сведениями с оперативным командованием на потенциально опасных направлениях. Проблема стояла и с подготовкой агентов — этой подготовки, если говорить прямо, просто не было.

«В академии (Генерального штаба) с тайной разведкой нас даже не знакомили. Это просто не входило в программу преподавания и даже считалось делом грязным, которым должны заниматься сыщики, переодетые жандармы и другие темные личности. Поэтому, столкнувшись с реальной жизнью, я оказался совершенно беспомощен».

Граф А.А. Игнатьев, бывший сотрудник разведотделения штаба Маньчжурской армии.

Подобную слабость разведки вкупе с упованием генералов на «решающие сражения» в духе Наполеоновских войн можно, пожалуй, обосновать тесными связями империи Романовых с Британией и Францией.

Париж и Лондон имели колоссальные разведывательные структуры и в своих интересах предоставляли часть необходимой информации Санкт-Петербургу, задачей которого в грядущем мировом противостоянии было лишь предоставление млн солдат.

Словом, никакой особой интеллектуальной деятельности от вооруженных сил Российской империи не ждал никто, включая собственное руководство армией.

Но подобный подход оправдывал себя далеко не всегда. Если говорить о дальневосточном направлении, то Генеральный штаб императорской армии слабо представлял себе, с каким противником ему предстоит столкнуться. Разведывательная деятельность в отношении Японии начала вестись только в 1904 году, непосредственно перед началом боевых действий — до того момента в Санкт-Петербурге надменно и снисходительно смотрели на обрывки полученных данных, свидетельствующих о бурном военном строительстве, которое интенсивно вела Империя восходящего солнца.

«Русские военные агенты не знали японского языка. (В академии Генерального штаба его стали преподавать уже после войны 1904–1905 гг.) У них не было своих надежных переводчиков, а переводчики, предоставляемые в распоряжение военного агента местными властями, все сплошь являлись информаторами японской контрразведки. В данном случае весьма характерно донесение военного атташе из Японии от 21 марта 1898 г.: «Китайские идеографы (иероглифы) составляют самую серьезную преграду для деятельности военного агента в этой стране. Не говоря уже о том, что эта тарабарская грамота исключает возможность пользоваться какими-либо случайно попавшимися в руки негласными источниками, она ставит военного агента в полную и грустную зависимость от добросовестности <…> японца-переводчика. <…> Положение военного агента может быть поистине трагикомическим. Представьте себе, что Вам предлагают приобрести <…> важные и ценные сведения, заключающиеся в японской рукописи, и нет другого выхода, при условии сохранения необходимой тайны, как послать рукопись в Петербург, где проживает единственный наш соотечественник, знающий настолько письменный японский язык, чтобы быть в состоянии раскрыть содержание японского манускрипта. Поэтому для военного агента остается лишь один исход — совершенно и категорически отказаться от приобретения всяких секретных письменных данных»

Илья Деревянко, «Белые пятна» Русско-японской войны.

Япония, в свою очередь, умело и системно дезинформировала своего будущего соперника. Официальные печатные издания страны, доступные иностранцам, содержали лишь грамотно составленную дезинформацию, а японские чиновники, отличавшиеся дисциплиной и выучкой, категорически не шли на сотрудничество с иностранными разведчиками. Все иностранцы же, пребывающие на островах, находились под постоянным и пристальным наблюдением — Токио старательно перекрывало абсолютно все лазейки для получения информации.

Нужно сказать, что все перечисленное отлично работало — Российская империя не располагала никакими сведениями ни о численности, ни об оснащении японской армии.

Генеральный штаб до последнего был уверен, что Япония может задействовать в войне не более 10 пехотных дивизий и двух кавалерийских — и от этой уверенности, продиктованной полным отсутствием разведданных, отталкивалось все российское военное строительство на Дальнем Востоке.

Главный штаб просто-напросто не считал нужным стягивать в Манчжурию хоть какие-то дополнительные силы — и лишь через несколько месяцев после начала войны российское командование начало получать неполные, но хоть сколько-то правдоподобные данные о подлинной численности японской армии.

Шпионские игры Страны восходящего солнца

Японию начала XX века можно назвать страной, которая во многом предопределила тренды, в рамках которых в дальнейшем происходило развитие разведывательных сетей. Имея богатые исторические традиции хорошо организованного шпионажа, японцы эффективно и результативно добывали информацию не только в Российской империи, но и Европе с Северной Америкой. Противопоставить этому было нечего — вплоть до начала столетия в империи Романовых отсутствовала четкая организация контрразведки.

Борьбой с иностранными шпионами занимались одновременно Главный штаб, полиция, жандармы, а также заграничная, таможенная и корчемная стража. Специального органа военной контрразведки тогда не существовало.

В Военном министерстве контрразведкой занимались те же малокомпетентные офицеры Генерального штаба, в ведении которых находилась разведка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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