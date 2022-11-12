Стала известна настоящая причина ссоры Кейт Миддлтон и Меган Маркл

В Сети назвали точную причину ссоры Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Супруги британских принцев, как отмечали журналисты королевства, не поладили с самого начала.

Разлады в британском монаршем семействе начались уже давно, со времени знакомства избранниц двух принцев. Кейт Миддлтон и Меган Маркл являются абсолютно разными по характеру и мировоззрению, что часто приводило к недопониманию. Более того, сам брак принцессы Сассекской и Гарри абсолютно не похож на союзы королевских сыновей, какими они были до этого.

Оба сына Карла III решились на женитьбу на девушках простого сословия, что необычно для монарших родов. При этом Кейт Миддлтон часто успокаивает Уильяма, если он раздражен, отмечают журналисты. Именно взаимопонимание и поддержка друг друга стали основой этого брака. Напомним, свадьбу они сыграли в конце апреля 2011 года, спустя четыре месяца после помолвки.

В отличие от них, в семье принца и принцессы Сассекской действует установка, согласно которой они противостоят всему миру. Об этом информирует эксперт по монаршей семье Тина Браун. Маган Кларк, словно антипод своей снохи Кэтрин Мидлтон, накручивает страсти в семье, тогда как принцесса Уэльская стремится все заглаживать, избегая конфликтов. Это и стало основной причиной их размолвок и недружественных отношений. Ранее в издании The Sun on Sunday сообщалось, что попытка примирения со стороны Кейт была неуспешной. Маркл попросту выбросила присланный ей букет в мусорку.

Напомним, Меган Маркл стала супругой принца Гарри в 2018 году, причем до этого у помолвленной в ноябре 2017 года пары уже был сын, Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Летом прошлого года бывшая американская актриса стала мамой во второй раз, родив Лилибет. В семье Уильяма трое детей, два сына, 2013 и 2018 года рождения, и дочь Шарлотта.