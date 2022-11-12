 

Нужна щетка и немного горячего воздуха: простой способ быстро придать волосам объем

12.11.2022, 15:25, Разное
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Как быстро освежить прическу и придать дополнительного объема волосам в домашних условиях? Просто воспользуйтесь феном и щеткой для волос. Невероятно, но этот парикмахерский лайфхак становится все популярней с каждым днем! Просто проверьте его на себе.

Горячий воздух/холодный воздух

Этот трюк подойдет для обновления прически перед выходом из дома. Итак, ваши волосы сухие, возможно, не идеально чистые и явно нуждаются в дополнительном объеме. Тщательно расчешите всю длину, затем расположите щетку прямо у корней, приподнимая волосы. Включите фен и подуйте на это место горячим воздухом 5-8 секунд, затем переключите режим на холодный воздух еще на 3-5 секунд. Попеременное воздействие разных температур позволяет добиться стойкой выразительной укладки. Обдув холодным воздухом фиксирует пряди прически. Повторите эту процедуру по всей голове. При желании дополнительно можете зафиксировать прическу любыми привычными средствами.

Особенности этой волшебной укладки волос

Долговечность и стойкость объемной прически зависит от структуры и качества самих волос. Если они слишком густые и жесткие, возможно объем продержится не слишком долго. Иногда укладка не держится даже на послушных волосах, например, если на улице слишком влажно или сильный ветер.

Описанный выше способ укладки волос совершенно безопасен и подходит всем. Использование сочетание горячего и холодного воздуха безопасней химических средств для укладки. Созданный объем выглядит естественно и может держаться достаточно долго. Отлично подойдет этот лайфхак для освежения не совсем чистых волос. Если вы не успеваете помыть голову, просто «подсушите» корни феном. Ваша прическа станет выглядеть опрятней. Никто не догадается, что вы не мыли волосы перед укладкой. Такую укладку уже делают многие девушки и женщины по всему миру, попробуйте и вы!


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