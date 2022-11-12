“Ненавидит”: стали известны настоящие чувства развращенного Богомолова

41-летняя ведущая

и светская леди Ксения Собчак стала мамой в осознанном возрасте. В первом браке

с актером Максимом Виторганом она родила сына Платона. Сейчас мальчик живет

вместе с мамой и ее новым мужем — актером и режиссером Константином

Богомоловым.

Недавно Ксения

Собчак стала гостем в известном подкасте. Темой разговора стали родительство, отношения

с детьми в школьные годы и возложение надежд на маленького человека. Ксения рассказала

о своем опыте.

По признанию ведущей,

она старается прислушиваться к сыну, но окончательное решение остается за ней.

Она планирует дать Платону возможность выбора, при этом, ей бы не хотелось

творческой профессии для сына. Ксения считает, что профессия артиста развращает

мужчину и делает его капризным. Зрители задались вопросом, как такая позиция

ложится на деятельность мужа Собчак.

“Богомолов,

кстати, разделяет мои взгляды, он ненавидит актеров, поэтому стал режиссером и

иногда играет”, — добавляет Ксения Собчак.

Так, стали

известны настоящие чувства Богомолова к своим коллегам. Судя по всему, не желая

быть “развращенным”, Константин Богомолов сконцентрировался на

режиссерстве.