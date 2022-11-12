“Ненавидит”: стали известны настоящие чувства развращенного Богомолова
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41-летняя ведущая
и светская леди Ксения Собчак стала мамой в осознанном возрасте. В первом браке
с актером Максимом Виторганом она родила сына Платона. Сейчас мальчик живет
вместе с мамой и ее новым мужем — актером и режиссером Константином
Богомоловым.
Недавно Ксения
Собчак стала гостем в известном подкасте. Темой разговора стали родительство, отношения
с детьми в школьные годы и возложение надежд на маленького человека. Ксения рассказала
о своем опыте.
По признанию ведущей,
она старается прислушиваться к сыну, но окончательное решение остается за ней.
Она планирует дать Платону возможность выбора, при этом, ей бы не хотелось
творческой профессии для сына. Ксения считает, что профессия артиста развращает
мужчину и делает его капризным. Зрители задались вопросом, как такая позиция
ложится на деятельность мужа Собчак.
“Богомолов,
кстати, разделяет мои взгляды, он ненавидит актеров, поэтому стал режиссером и
иногда играет”, — добавляет Ксения Собчак.
Так, стали
известны настоящие чувства Богомолова к своим коллегам. Судя по всему, не желая
быть “развращенным”, Константин Богомолов сконцентрировался на
режиссерстве.
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