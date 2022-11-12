 

«Пугачева»: Новое фото Валерии вызвало море пересудов

12.11.2022, 12:40, Разное
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Новое фото, опубликованное Валерией, вызвало море пересудов и сравнений певицы с Аллой Пугачевой. Поклонники обсуждают двух народных артисток, которые абсолютно разные как внешне, по возрасту, так и репертуаром.

Как и многие селебрити, Валерия активно ведет свои страницы в разного рода соцсетях. В них супруга Иосифа Пригожина регулярно делится впечатлениями и новостями о своей творческой и личной жизни. Новый снимок, который опубликовала народная певица Российской Федерации, вызвал ажиотаж у ее поклонников. Подписчики профиля принялись сравнивать свою любимицу с другой знаменитостью, Аллой Пугачевой.

Легендарная Примадонна также была удостоена звания Народной артисткой, незадолго до распада Советского Союза. Она на 19 лет старше Валерии, также разнится у двух эстрадных звезд репертуар и общественная позиция. Если Алла Пугачева покинула Россию на фоне усложнения геополитической ситуации, то Алла Перфилова, как на самом деле зовут жену Пригожина, остается приверженкой политики правительства страны.

Новое фото Валерии действительно внешне очень сильно напоминает Аллу Борисовну. На нем артистка одета в стильный черный костюм, а ее осветленные волосы уложены с эффектом «небрежности». Однако наиболее похожей на Пугачеву делает белоснежная улыбка. Фанаты артистки похвалили ее за умение выглядеть эффектно и интриговать общественность. Стоит напомнить, что Валерия накануне объявила о приостановке своей гастрольной деятельности в России. Далее звезда планирует выступления исключительно за рубежом, однако первый тур будет не на Западе, уже в начале декабря состоится ее первый концерт в Ташкенте.


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