Одна в психушке, другая располнела: Жена Солнцева поправилась до 150 килограммов

Гоген Солнцев стесняется выходить в свет с 40-летней женой, которая располнела до 150 килограммов. При этом 67-летняя Екатерина Терешкович, его предыдущая супруга, по данным СМИ, находится в психушке.

Почти год назад состоялось бракосочетание Гогена Солнцева и Полина Давыдовой. С девушкой шоумен познакомился необычным способом, она является родной дочерью его предыдущей супруги Екатерины Терешкович. Некогда он даже обращался к ней с просьбой стать донором яйцеклетки, чтобы родить ребенка в браке с ее матерью, однако получил отказ. Из-за злоупотребления алкоголем артист расстался с ней, по данным СМИ и блогеров, она сейчас находится в психушке. Однако и с новой женой селебрити, как оказалось, стесняется посещать светские мероприятия.

Причиной этого стало то, что Полина Давыдова стремительно набрала вес, сейчас ее масса тела составляет порядка 150 килограммов. Все свои фото в различных соцсетях супруга тщательно ретуширует и корректирует, признается Гоген Солнцев. Артист сравнил внешность жены с продавщицей овощей на рынке. Причем терпение Солнцева уже настолько переполнено, что он заговорил о разводе.

По его словам, у Терешкович и Давыдовой вся «семейка» проблемная, ведь нынешняя супруга не только не следит за своей фигурой, но и отказывается соглашаться на развод. Сейчас из-за постоянных претензий им даже пришлось разъехаться и жить порознь. При этом теперь Гоген Солнцев обвиняет в госпитализации Терешкович именно супругу. В 2018 году прямо во время записи одного из ток-шоу, мать избила свою дочь, заподозрив в попытке разлучить ее с возлюбленным. Такое поведение экс-супруги шоумен оправдывает тем, что у нее сужены сосуды головного мозга.