Это не какая-то обычная шапка, а центр образа: как правильно носить берет и с чем его сочетать (идеи образов с фото)

Независимо от времени года, берет является стильным аксессуаром, который поднимает наш образ с простого до шикарного. Кроме того, этот головной убор позволит держать нашу голову в тепле холодными осенними и зимними месяцами. Он всегда остается в моде, помогает подчеркнуть стиль. Есть много идей создания модного образа с этим головным убором.

Берет можно стилизовать совершенно по-разному. Вот несколько советов относительно того, как правильно выбрать и носить этот головной убор.

Какие береты в моде

Этот головной убор может быть совершенно разных стилей и текстур, от тартана и кожи до классических черных беретов их шерсти.

Классическим вариантом является округлый берет без тульи. Он выполняется из трикотажной ткани, чаще всего из шерсти. Берет на ножке представляет собой объемный головной убор, а по окружности головы идет резинка. Изготавливается он из трикотажа, кожи, замши, а также есть меховые модели.

Интересно смотрятся береты с козырьком. Этот аксессуар идеально подходит под стиль кэжуал.

Независимо от того, какой берет был выбран, однако, важно его правильно стилизовать, чтобы выглядеть просто фантастически.

Правильно подобранный макияж

При выборе берета в качестве головного убора нужно помнить о том, что он должен быть в центре внимания. Именно поэтому, все остальное должно быть относительно сдержанным и минималистичным.

Макияж лучше всего выбирать максимально простой. Он должен выглядеть естественно. Нужно просто нанести немного туши, румянец на щеки и добавить красную помаду. Это позволить создать красивый и свежий вид, добавить французского шика и таким образом ничего не будет отвлекать внимание от берета.

Правильно подобранный наряд

При выборе берета обязательно нужно учитывать его текстуру. Шерстяные модели хорошо сочетаются совершенно со всем.

Берет, выполненный из бархата, кожи и вельвета поможет добавить совершенно неожиданный элемент в наряд и обновить его, чтобы выглядеть более современно.

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При выборе головного убора нужно помнить о том, что его текстура должна соответствовать остальной части наряда.

Например, если берет выполнен из кожи, то обязательно должны быть брюки или куртка из того же материала.

В качестве обуви можно подобрать как ботинки, так и сапоги до колена или ботфорты, чтобы придать своему образу эффектный и сексуальный вид.

Что касается цвета головного убора, то он может быть совершенно любым. Если хочется добавить своему образу элегантности и сдержанности, то стоит выбрать монохроматический берет и наряд.

Если есть желание выглядеть более эффектно, можно остановить свой выбор на каком-то цветном головном уборе.

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Как правильно носить берет?

Изначально нужно поместить берет на голову ровно, а затем немного наклонить на одну сторону. Важно, чтобы этот наклон выглядел максимально естественно.

Нужно расположить берет так, чтобы он покрывал только четверть головы, оставляя при этом три четверти свободными. Однако, нужно закрепить края головного убора, чтобы он ее падал в течение дня.

Если день очень холодный, то можно надеть берет полностью, чтобы он закрывал уши. Однако, при этом важно помнить, что этот головной убор не должен слишком сильно закрывать лоб.

Если не нравится ощущение стеснения, а хочется чего-то более свободного, то стоит выбирать берет на размер больше и позволить ему немного приподниматься. Это предотвратит зуд, который может возникнуть при контакте шерсти с кожей головы. В любом случае, нужно помнить о том, что лоб не должен быть закрытым. Край головного убора должен быть расположен по линии роста волос.

Берет является очень мощным аксессуаром, который может полностью изменить наряд. С таким головным убором можно сразу почувствовать себя намного круче.