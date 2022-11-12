Мнение: Совершенство омерзения

Пародии бывают гениальными

Ну вот про эту иначе не скажешь. Что гениально, то гениально. Причем фирменный знак Сатира: это невероятно смешно, но одновременно – натуралистично просто до отвращения, до дрожи. Это не Собчак – это гиперСобчак, Собчак в кубе. Она омерзительна настолько, что даже восхищает, это омерзительное совершенство или совершенство омерзения. И ведь ВСЕ у него так. Я бы сказал, что это Достоевский пародии.

Не зря и в комментах, на фоне восторженных охов и ахов, самые проницательные замечают, что эти пародии, в общем, уничтожают свои объекты. Сатир их высасывает без остатка, оставляя лишь пустую оболочку. В принципе, он страшен, а не смешон. Хотя смешит так, что можно со стула упасть.

По идее, Собчак надо было после ЭТОГО вызвать Сатира на дуэль. Подослать к нему киллеров. Подсыпать ему яда в стакан. Попытаться соблазнить своими прелестями. Пожаловаться на него Путину, наконец! Ничего этого не случилось, просто потому, что после этой пародии никакой Собчак больше нет.