Карина Кросс и Дава отказались от своих отношений

Дава и Карина Кросс стали участниками телешоу «Наследники и самозванцы» на ТВ-3. Селебрити, о связи которых говорили до романа с Бузовой, отказались от своих отношений.

Телеканал ТВ-3 начал транслировать новое шоу «Наследники и самозванцы», в ходе которого 18 отечественных публичных персон борются за пять миллионов рублей. Этот приз, согласно сценарию, они унаследуют от загадочного богача, владельца замка, в котором проходят съемки. Среди знаменитостей в проекте зрители увидят Давида Манукяна, более известного, как Дава, и Карину Кросс. В прошлом у них, как утверждали некогда СМИ и обозреватели светской хроники, был роман, еще до того, как Дава начал встречаться с Ольгой Бузовой.

Однако в ходе съемок шоумен и певица сделали заявление, заинтриговавшее как зрителей, так и других участников. Несмотря на обилие слухов об их давней любви, Дава и Карина Кросс опровергают подобного рода отношения между ними. По словам Манукяна, они с Кариной Кросс не являются «бывшими», никакой связи у них не было. Любые разговоры на эту тему Дава пресекает и не желает возвращаться к данной теме. Как дополнила его реплику певица и блогерша, их взаимодействие всегда было только в рабочем русле и не выходило за рамки бизнес-партнерства.

При этом как Карина Кросс, так и Давид Манукян начинали свою блогерскую карьеру практически одновременно. Однако после того, как Дава смог нарастить намного большее количество подписчиков, пара поссорилась. В Сети неоднократно сообщалось о возможном романе бывшего возлюбленного Бузовой с Мари Краймбрери.

Стоит отметить, что вместе с парой, которая публично отказалась от своих отношений, в «Наследниках и самозванцах» принимают участие также Влад Кадони, Айза, Алена Шишкова, Саша Стоун и другие известные личности. Увидеть все перипетии нового шоу можно будет уже сегодня вечером на канале ТВ-3.