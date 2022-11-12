Когда и хочется, и колется: какие бывают временные татуировки и как правильно сделать выбор

Вам хочется обзавестись нательным рисунком, но вас не устраивает обычная татуировка на долгие годы? Тогда можете рассмотреть варианты временных тату. Многие выглядят в точности, как настоящие. Разбираемся, какие бывают разновидности и что лучше выбрать.

Флеш-тату и переводные

Наверняка многие миллениалы помнят копеечные переводные татуировки, которые продавались во всех газетных киосках, а иногда и бывали вкладышами в жвачках. До сих пор такие временные рисунки имеют место быть. «Переводки» обычно цветные или черные, а флэш-тату — золотистые или серебристые. Чтобы сделать такую татуировку, нужно приложить стикер к коже и намочить водой.

Такой рисунок держится на коже 3-4 дня. Если будете плавать и активно заниматься спортом, тату сойдет еще быстрее.

Аэрографическое тату

Если «переводку» можно сделать в домашних условиях, то здесь понадобится обращаться к мастеру. У него есть специальное оборудование для создания рисунка. Суть заключается в том, что к участку тела прикладывается трафарет и сверху распыляется из аэрографа краска.

С таким рисунком вы можете ходить от 3 до 6 дней. Его легко удалить с помощью спирта. Как и «переводка», такая татуировка смотрится нереалистично.

Глиттерные

Такие татуировки вам не составит труда сделать в домашних условиях. Для этого нужно приложить к телу трафарет, заполнить пустоты специальным клеем и сверху посыпать блестками. При наличии художественных навыков можете сразу с помощью клея и кисточки нарисовать желаемый узор или рисунок.

С такой эффектной и сверкающей композицией вы можете ходить от 3 до 6 дней. Но учтите, что она боится пота и воды, и быстро смывается.

Татуировки хной

Такой способ создания нательных рисунков родом из Индии. Традиционно там украшают тела композициями в этническом стиле перед важным событием: например, свадьбой.

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Для создания рисунка нужно смешать хну с водой, чтобы получилась густая масса. Далее специальным инструментом в виде конусообразной губки нанести на тело, создавая желаемый узор. Работа кропотливая, не на один час. Сразу после нанесения краски татуировка выглядит очень бледной, но через три дня приобретает насыщенный коричневый или оранжевый оттенки.

В зависимости от качества хны такая композиция может оставаться на теле от одной до трех недель. Преимущество в том, что такая временная татуировка не боится воды, поэтому вы спокойно можете заниматься спортом и плавать.

Будьте осторожны с хной черного цвета. Такая краска в большинстве случаев не является безопасной, она содержит агрессивную химию, но производители обычно скрывают данный факт.

Джагуа тату

Как и тату хной, джагуа относится к органическому виду временных татуировок, поскольку используется натуральная краска. В данном случае это гель, сделанный из смолы одного тропического дерева, которое растет в Южной Америке.

Рисунок наносится с помощью специального аппликатора. В течение первых двух часов тату нельзя трогать. Цвет становится более насыщенным через сутки.

Держится такой рисунок от одной до трех недель. Татуировка не боится влаги и жидкости, поэтому нет запрета на купание или на занятия спортом.

Что выбрать

При выборе временного нательного рисунка исходите из своих финансовых возможностей и из своего образа жизни. Например, если вы планируете отправиться в отпуск на море, тогда не делайте тату, которые смываются. От таких же рисунков откажитесь и в том случае, если вы регулярно посещаете тренажерный зал или бассейн.

Что касается ценовой политики, то наиболее бюджетными вариантами являются переводки и органические тату. Если для вас имеет значение реалистичность рисунка, тогда обратите внимание на джагуа. Порой такие композиции нельзя отличить от настоящих татуировок.