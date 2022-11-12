“Существуем с мужем отдельно друг от друга”: Грачевская откровенно об изменах и причинах развода

Все помнят, как 2015 году Артем Кузякин организовал совместный полет на воздушном шаре, где и вручил возлюбленной кольцо. В 2016-м году они официально оформили отношения. Неужели теперь красивой сказки пришел конец?..

“У нас с Артемом нетипичная история, – уверяет Анна. – Я бы назвала ее “неразводный развод”. Не вдаваясь в подробности .скажу, что в моей жизни все хорошо, в нашей семье все в порядке, мы с моим супругом общаемся, дружим и поддерживаем друг друга, измен ни у кого не было. А время расставит все на свои места. Если же официальный развод все-таки случится, то мы разрушим все шаблоны”.

Грачевская уверяет, что все дело в ее излишней эмоциональности, которая порой и приводит к опрометчивым поступкам. “Мы как-то с мужем не в том ключе поговорили, и мне сразу захотелось развестись. А сейчас наступил такой период, что мы с ним пока отдельно существуем друг от друга, – призналась она. – Но будет ли развод официальный, пока не могу сказать. Никаких причин для него не было, просто у людей иногда случаются такие эпизоды, когда необходимо сделать паузу”.