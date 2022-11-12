 

“Существуем с мужем отдельно друг от друга”: Грачевская откровенно об изменах и причинах развода

12.11.2022, 10:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все помнят, как 2015 году Артем Кузякин организовал совместный полет на воздушном шаре, где и вручил возлюбленной кольцо. В 2016-м году они официально оформили отношения. Неужели теперь красивой сказки пришел конец?..

“У нас с Артемом нетипичная история, – уверяет Анна. – Я бы назвала ее “неразводный развод”. Не вдаваясь в подробности .скажу, что в моей жизни все хорошо, в нашей семье все в порядке, мы с моим супругом общаемся, дружим и поддерживаем друг друга, измен ни у кого не было. А время расставит все на свои места. Если же официальный развод все-таки случится, то мы разрушим все шаблоны”.

Грачевская уверяет, что все дело в ее излишней эмоциональности, которая порой и приводит к опрометчивым поступкам. “Мы как-то с мужем не в том ключе поговорили, и мне сразу захотелось развестись. А сейчас наступил такой период, что мы с ним пока отдельно существуем друг от друга, – призналась она. – Но будет ли развод официальный, пока не могу сказать. Никаких причин для него не было, просто у людей иногда случаются такие эпизоды, когда необходимо сделать паузу”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02.22 / Танкистка с бревна – Личное мнение

31.05.22 / Мнение: Сам сломаю – сам и починю

21.07.22 / За сутки в Удмуртии подтвержден 31 случай заболевания КОВИД-19

03.06.22 / В Польше заговорили о союзе с Украиной, который позволит «вытеснить Россию в Азию»

28.05.22 / США сделали развивающиеся страны заложниками войны в Украине

21.05.22 / Times – британские учёные предупреждают — через пять лет людей с ожирением станет больше, чем здоровых

17.08.22 / «Это про визы для россиян, петербуржцам мы по-прежнему рады» – президент Финляндии успокоил жителей Северной столицы

01.06.22 / На затравленную Ахеджакову напали прямо в театре: Неадекват

20.09.22 / Впервые с 1989 года – для покупки автомобиля вскоре придётся записываться в очередь на Госуслугах

28.02.22 / Мнение: О новых территориальных претензиях Японии на Курилы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика