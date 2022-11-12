“Гоголю сюжет бы понравился”: Володин сравнил выборы в США с “Мертвыми душами”

В штате Пенсильвания победу одержал кандидат от Демократической партии Тони ДеЛука. Он набрал 85% голосов.

При этом ДеЛука скончался еще до выборов, в начале октября. Имя умершего не стали убирать из бюллетеня, отметил Володин.

“Соперница ДеЛуки устала подчеркивать в своих обращениях к избирателям, что она — единственный живой кандидат в округе. Но победил все равно покойник”, – сообщил спикер в своем телеграм-канале.

Аналогичный случай произошел в штате Теннеси. Там победу одержала член Демпартии Барбара Купер. Женщина умерла в октябре.

Подобные примеры доказывают, что продвигаемые Вашингтоном стандарты ничего не стоят, считает Володин. По мнению спикера, американская политическая система “в прямом смысле слова мертва”.

“Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился”, – констатировал председатель ГД.

Ранее Володин предрек усугубление политического кризиса в США. Доверие американцев к власти подтачивает отсутствие прозрачности и контроля за выборами, полагает спикер.