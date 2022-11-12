 

Массовый обморок после игр с доской Уиджа

12.11.2022, 7:45, Разное
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11 школьников из Колумбии по необъяснимым причинам разом упали в обморок и были найдены корчащимися на полу от боли, а некоторых еще и стошнило.

Сообщается, что это произошло после того, как они играли с доской Уиджа – доской для спиритических сеансов. Через такие доски духи, якобы, могут общаться с людьми.

Медики констатировали, что у детей была сильная рвота и мышечные спазмы, и они не видят связи со спиритической доской, считая, что все это предположительно было вызвано пищевым отравлением.

Странный инцидент произошел с учащимися Сельскохозяйственного технического института в Хато, Колумбия. Группа подростков в возрасте от 13 до 17 лет играла с доской Уиджа в коридоре заведения. Они прочитали про доску Уиджа в соцсетях и решили испробовать ее в деле.

После вызова врачей пятерых подростков, состояние которых было хуже, чем у остальных, увезли в больницу Мануэлы Бельтран в районе Сокорро. Они провели там целый день, пройдя курс лечения, однако точная причина их странного состояния так и не была выяснена.

– Дети были без сознания, в момент, когда их нашли, у них была одышка, и изо рта текла густая слюна. Не исключено, что всему виной была доска для спиритических сеансов, которая является частью расследования. Другие говорят, что они пили воду из контейнера, другие – что они пришли из бассейна и им дали что-то поесть, – рассказывает Хосе Пабло Толоза Рондон, мэр Хато.

Опросы показали, что дети пили воду из одного стакана, однако было ли что-то в воде, осталось неизвестным.

– Мы не обнаружили психологических изменений у детей, принимая во внимание, что было сказано, что это могло быть вызвано игрой на спиритической доске. В медицинском заключении сказано, что это произошло из-за пищевого отравления, – говорит Хуан Пабло Варгас Ногера, координатор неотложной медицинской помощи больницы дель Сокорро.

Ректор Технического института заявил, что не собирается выносить решение по этому делу до тех пор, пока факты не будут выяснены в ходе расследования.


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