 

Поливает Россию грязью: бандеровская приспешница Ада Роговецева славит карателей и нацистов

12.11.2022, 7:32, Разное
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Поливающая сегодня нашу страну грязью Роговцева более двадцати
лет была членом Политбюро и делегатом XXVII съезда КПСС, состояла в Советском комитете
защиты мира. После раскола СССР еще долго снималась в России.

Но после событий 2014
года актриса стала ярой патриоткой Украины и кричала: “Ни за какие деньги я не
откажусь от собственной позиции. Я поддерживаю свою родину перед агрессией
колоссального монстра. Не хочу, чтобы меня и моих детей снова сделали
рабами…”

В итоге за свои
проукраинские высказывания актриса стала персоной нон грата у нас. Зато на родине
она получила звание Героя Украины. Как и София Ротару, которая помогает солдатам ВСУ.

Когда Россия в феврале
начала специальную военную операцию,
Роговцева заявила: “Что это за люди? Выродки. А как с ними? Мне кажется, их
нужно уничтожать”. Весной она возглавила
наблюдательный совет фонда “Мы победим”, созданного главнокомандующим
вооруженными силами Украины для координации волонтеров.

Сегодня она ездит на фронт и выступает
перед бойцами ВСУ, призывая там карателей и террористов сражаться и не сдаваться. Она говорит, что поддерживает своим творчеством боевой дух украинских
военнослужащих, а на одной из встреч с бойцами ВСУ вручила ордена “За мужество” военнослужащим, которые, к
слову, сдали донецкому ополчению Донецкий аэропорт.

При этом Роговцева не скрывает, что у нее на почетном месте висит красно-черное необандеровское полотнище с автографами запрещенного
в России “Правового сектора”. “На нем ребята расписались – наводчик,
минометчик. Это у меня сейчас самая большая реликвия в доме”, – гордится она.

Ада Николаевна сейчас зарабатывает тем, что ездит по активно демилитаризуемой стране с
творческими вечерами. А в конце октября она
выступала в Киеве. Интересно, что в программе “С теми, кого люблю”, она
со сцены говорила и на русском языке, читала стихи Марины Цветаевой. А после давала автографы на сине-желтых флагах и обещала “дожить до победы над врагом”.

Сегодня на сцену выходит и ее дочь –
Екатерина Степанкова, которая прежде работала в московском театре Роман Виктюка, а
теперь тоже проклинает Россию. В 2020 году в прокат вышел украинский фильм “Восточник”, в котором снималась Степанкова. Как утверждают создатели картины, это занимательная история, основанная на реальных фактах из жизни АТО.


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