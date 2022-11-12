Поливает Россию грязью: бандеровская приспешница Ада Роговецева славит карателей и нацистов

Поливающая сегодня нашу страну грязью Роговцева более двадцати

лет была членом Политбюро и делегатом XXVII съезда КПСС, состояла в Советском комитете

защиты мира. После раскола СССР еще долго снималась в России.

Но после событий 2014

года актриса стала ярой патриоткой Украины и кричала: “Ни за какие деньги я не

откажусь от собственной позиции. Я поддерживаю свою родину перед агрессией

колоссального монстра. Не хочу, чтобы меня и моих детей снова сделали

рабами…”

В итоге за свои

проукраинские высказывания актриса стала персоной нон грата у нас. Зато на родине

она получила звание Героя Украины. Как и София Ротару, которая помогает солдатам ВСУ.

Когда Россия в феврале

начала специальную военную операцию,

Роговцева заявила: “Что это за люди? Выродки. А как с ними? Мне кажется, их

нужно уничтожать”. Весной она возглавила

наблюдательный совет фонда “Мы победим”, созданного главнокомандующим

вооруженными силами Украины для координации волонтеров.

Сегодня она ездит на фронт и выступает

перед бойцами ВСУ, призывая там карателей и террористов сражаться и не сдаваться. Она говорит, что поддерживает своим творчеством боевой дух украинских

военнослужащих, а на одной из встреч с бойцами ВСУ вручила ордена “За мужество” военнослужащим, которые, к

слову, сдали донецкому ополчению Донецкий аэропорт.

При этом Роговцева не скрывает, что у нее на почетном месте висит красно-черное необандеровское полотнище с автографами запрещенного

в России “Правового сектора”. “На нем ребята расписались – наводчик,

минометчик. Это у меня сейчас самая большая реликвия в доме”, – гордится она.

Ада Николаевна сейчас зарабатывает тем, что ездит по активно демилитаризуемой стране с

творческими вечерами. А в конце октября она

выступала в Киеве. Интересно, что в программе “С теми, кого люблю”, она

со сцены говорила и на русском языке, читала стихи Марины Цветаевой. А после давала автографы на сине-желтых флагах и обещала “дожить до победы над врагом”.

Сегодня на сцену выходит и ее дочь –

Екатерина Степанкова, которая прежде работала в московском театре Роман Виктюка, а

теперь тоже проклинает Россию. В 2020 году в прокат вышел украинский фильм “Восточник”, в котором снималась Степанкова. Как утверждают создатели картины, это занимательная история, основанная на реальных фактах из жизни АТО.