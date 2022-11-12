 

Deutsche Wirtschafts Nachrichten – инфляция в Германии побила рекорд 1951 года

12.11.2022, 6:46, Разное
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Темп подорожания товаров и услуг в Германии достиг высочайшего с 1951 года значения, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По сравнению с прошлым годом в октябре 2022 инфляция составила 10,4%. При этом сильнее всего цены выросли на энергию и продукты питания. И потребителям стоит готовиться к очередным повышениям стоимости в ближайшие месяцы, предостерегает немецкое издание.


AP

На фоне стремительного роста цен на энергию и продукты питания инфляция в Германии достигла рекордной с 1951 года отметки, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В среднем товары и услуги в октябре этого года подорожали на 10,4% по сравнению с предыдущим, что подтверждают данные Федерального статистического ведомства. В сентябре темп роста цен оставался на уровне 10%, отмечает немецкое издание.

«Главная причина высокой инфляции — это огромное повышение стоимости энергопродуктов, — заявил глава ведомства Георг Тиль. — Но мы также наблюдаем рост цен на многие другие товары и услуги». К примеру, продукты питания. По сравнению с октябрём 2021 года они в среднем подорожали на 20,3%. Сильнее всего цены выросли на пищевые жиры и растительное масло (49,7%), молочную продукцию и яйца (28,9%), овощи (23,1%), а также хлеб и мучные изделия (19,8%).

Но главным стимулом инфляции остаётся энергия, которая подорожала из-за санкций, принятых против России. В среднем по сравнению с 2021 повышение стоимости составило 43%. Особенно много (на 55%) подорожала бытовая энергия. Цены на природный газ больше чем удвоились (109,8%), а на теплоснабжение от ТЭЦ увеличились на 35,6%.

Отопление с помощью других энергоносителей также обходится существенно дороже. Стоимость дров и древесной пеллеты, а также других видов твёрдого топлива увеличились на 108,1%, лёгкого мазута — 82,8%. На электричество — 26%. На бензин — 22,3%. И потребителям стоит готовиться к очередным подорожаниям в ближайшие месяцы, заключает немецкое издание.


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