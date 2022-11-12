 

На набережной канала имени Москвы появился новый спортивный кластер

12.11.2022, 6:12, Разное
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Для властей российской столицы развитие спортивной сферы является приоритетным направлением деятельности. Многие москвичи активно поддерживают здоровый образ жизни, а город, в свою очередь, поддерживает их. Поэтому в каждом районе строятся разнообразные спортивные объекты: физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, теннисные корты, футбольные поля, тренажерные площадки, велосипедные дорожки и многое другое.

Так, новый спортивный кластер открылся на набережной канала имени Москвы в Северном административном округе столицы. Там специалисты проложили дорожно-тропиночную сеть с велодорожкой, обустроили восемь зон для пикника, а также места для тихого отдыха и занятий спортом.

Работами занимались сотрудники комплекса городского хозяйства. Они провели благоустройство набережной канала имени Москвы. Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

“На протяжении нескольких лет реализуется концепция преображения набережных, цель которой — сделать территорию у воды комфортной и функциональной, создать новые зоны отдыха для жителей”, — подчеркнул заместитель мэра Москвы.

По его словам, в рамках программы “Мой район” специалистам удалось привести в порядок набережную, а также прилегающую территорию на участке от Ленинградского шоссе до МКАДа. Общая площадь благоустройства, как отметил чиновник, составила порядка 14 гектаров.

Для маломобильных граждан оборудовали удобный спуск набережной. Новая точка притяжения теперь подходит не только для любителей прогулок на свежем воздухе, но и для семейных пар. Там оборудовали детские площадки.

Также у канала развернулся современный спортивный кластер с зонами для пляжного футбола, волейбола, панна-футбола, настольного тенниса, воркаута и скейт-парка. Любителям спокойного отдыха больше подойдет смотровая площадка с перголой и уличными качелями.

На благоустроенной территории для проведения районных и городских праздников предусмотрен амфитеатр. Кроме того, специалисты провели озеленение общественного пространства.


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