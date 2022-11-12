“Боже”: молодая жена упала в ноги оскандалившемуся Прилучному

Весь август

текущего года новостные заголовки пестрели информацией о свадьбе звезды “Мажора”

Павла Прилучного и молодой актрисы армянского происхождения Зепюр Брутян. Стремительный роман, поначалу

названный пиар-ходом, неожиданно для всех привел к роскошной свадьбе и венчанию.

Новые фотографии торжества продолжают появляться в социальных сетях даже через

три месяца.

Молодые супруги

не стесняются публично признаваться в чувствах. Вот и на днях жена Павла

Прилучного, фигурально выражаясь, упала в ноги любимому мужу в социальных сетях. Она сняла на видео момент, когда мужчина

давал интервью журналистам на презентации второго сезона сериала “Игра на

выживание”.

“Боже мой, какое

обаяние”, — трогательно подписала видео Зепюр Брутян. Поклонники

поддержали актрису, добавив, что ей очень повезло с таким харизматичным

супругом.

Однако, нашлись и

те подписчики, кто припомнил недавний скандал с участием Павла Прилучного.

Напомним, что на всплеске эмоций он набросился на журналиста известного

телеканала, который скрытно снимал мужчину во время разговора с таксистом. Поклонники

сделали вывод: темперамент актера имеет две стороны: харизматичная брутальность

и неконтролируемая агрессия.