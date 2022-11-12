 

“Боже”: молодая жена упала в ноги оскандалившемуся Прилучному

12.11.2022, 6:10, Разное
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Весь август
текущего года новостные заголовки пестрели информацией о свадьбе звезды “Мажора”
Павла Прилучного и молодой актрисы армянского происхождения Зепюр Брутян. Стремительный роман, поначалу
названный пиар-ходом, неожиданно для всех привел к роскошной свадьбе и венчанию.
Новые фотографии торжества продолжают появляться в социальных сетях даже через
три месяца.

Молодые супруги
не стесняются публично признаваться в чувствах. Вот и на днях жена Павла
Прилучного, фигурально выражаясь, упала в ноги любимому мужу в социальных сетях. Она сняла на видео момент, когда мужчина
давал интервью журналистам на презентации второго сезона сериала “Игра на
выживание”.

“Боже мой, какое
обаяние”, — трогательно подписала видео Зепюр Брутян. Поклонники
поддержали актрису, добавив, что ей очень повезло с таким харизматичным
супругом.

Однако, нашлись и
те подписчики, кто припомнил недавний скандал с участием Павла Прилучного.
Напомним, что на всплеске эмоций он набросился на журналиста известного
телеканала, который скрытно снимал мужчину во время разговора с таксистом. Поклонники
сделали вывод: темперамент актера имеет две стороны: харизматичная брутальность
и неконтролируемая агрессия.


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