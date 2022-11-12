 

Мнение: О заговоре генералов… Теперь уже серьёзно?

12.11.2022, 4:05, Разное
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Инсайдеры уверяют, что очень… Очень всё серьёзно. Непростые решения оказались и страшно непопулярными, что уже ударило по рейтингу министра обороны РФ Сергея Шойгу. И якобы теперь люди с большими звёздами страшно разочарованы, что их выставляют «мальчиками для битья», чтобы обеспечить громоотвод первому лицу.

Но это далеко не всё. Почему российский президент Владимир #Путин не поехал на саммит G-20, упуская, быть может, последнюю возможность переговорить по-тихому с реальными лидерами и выторговать хоть что-то?

Ответ человека знающего — обескураживает.

Оказывается, Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», потому что ему нужно находиться в это время в России. Об этом якобы заявил источник в Кремле.

Обычно так говорят в двух случаях. Либо — #медицина, и очень серьёзная. Либо…

Всё ещё хуже.

Обычно так говорят, когда чуют «нестабильность» в ближайшем окружении. Которое просто нужно держать под неусыпным личным контролем. Один первый секретарь ЦК КПСС, помнится, уехал всего лишь на неделю «на дачу». А вернулся де-факто уже пенсионером. И в мировой истории таких примеров не счесть.

То есть — «не доверяет»?

Или и правда «дела государственной важности»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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