 

Свист и вопли: Устроившую вакханалию в чужом доме за бугром Пугачеву вывела охрана

12.11.2022, 1:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Примадонна российский эстрады наслаждается старостью за бугром. Артистка вместе с семьей удрала в Израиль, где теперь ведет настоящую светскую жизнь! Накануне Алла Пугачева посетила концерт Zivert, который прошел в Тель-Авиве, и осталась очень довольна выступлением молодой артистки.

В своем микроблоге она разместила хвалебный пост, в котором назвала коллегу по творческому цеху “умной” и “талантливой”. Правда, певица скрыла то, что было после концерта: как оказалось, со стороны публики ей было уделено внимания намного больше, чем звезде вечера Zivert.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент, как Алла Пугачева выходит из здания, где прошло мероприятие. Покидала она его через черный ход, а на улице ее уже ждала толпа поклонников. Люди буквально не давали прохода артистке, сопровождая ее свистом и восторженными воплями. Получается, что Примадонна явилась, так сказать, в чужой дом и устроила настоящую вакханалию, едва не сорвав чужой звездный час.

Сложилось впечатление, будто народ был рад больше появлению жены комика нежели выступлению молодой певицы. Со стороны это все же не очень красиво. Напор фанатов был такой силы, что на помощь пришлось звать охрану. Сотрудники службы безопасности и выводили ее из толпы. Впрочем, такое внимание ни чуть не смутило Аллу Пугачеву: всем собравшимся она мило улыбнулась и покинула место.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12.21 / Хоккеисты НХЛ не будут выступать на Олимпийских играх-2022

08.10.20 / Новые власти Киргизии объявили о курсе на евроинтеграцию

01.04.22 / Ученые выяснили, как справиться с аллергией на кошек

06.01.22 / Мнение: МИД РФ о вводе войск ОДКБ в Казахстан

21.03.22 / Meta согласилась предоставить приложению «Мой донос» доступ к страницам пользователей

11.04.22 / Мнение: Путин помог Макрону?

22.06.21 / Украшения из золота делают образ не дорогим, а старомодным. Как избежать ошибок

23.12.21 / Путин ответил на вопрос о лучшем для жизни городе России

29.09.22 / В Германии опасаются, что три нитки газопроводов потеряны навсегда

22.01.22 / Сын Леонида Куравлёва рассказал об улучшении состояния отца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика