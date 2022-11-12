 

Мнение: Жалко мост

12.11.2022, 0:26, Разное
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Показывают кадры взорванного «Антоновского моста». Не знаю, почему-то меня всё это особенно бесит – вся эта картина уничтоженных «объектов инфраструктуры». Взорванные электростанции, разбитые мосты – они, по-моему, наиболее четко передают суть всей так называемой СВО: вандализм. Вообще НИЧЕГО, ни одной позитивной идеи, нежелание добра никому (в том числе и себе, как ни странно), а просто – темная стихия разрушения. Упыри, ведущие бессловесных скотов на убой, оставляющие за собой – причем вслух, не стесняясь! – «выжженную землю».

Вот тот же «Антоновский мост». Почти 1,5 километра (!!) длиной. Сложнейшее – по российским меркам – инженерное сооружение. Строили его – я посмотрел – аж 8 лет, с 1977 по 1985. Не знаю, может, это у меня одного такое представление о нашей и прилегающих землях как о Диком поле, в котором воет холодный ветер и нет места человеку – но все свидетельства человеческого освоения и облегчения жизни здесь мне кажутся чудом и огромной ценностью, особенно ценной при нашей общей бестолковости. А тут – такая полезная вещь, мост! Сделали же – пусть и возводили как пирамиду Хеопса.

И вот – пришла РФ, мост взорвала. Из страха, из чисто шкурных интересов – вдруг через этот мост перейдут и еще дополнительно наваляют. Ни малейшего созидания, одно только разрушение. Трусость и злоба.

И сейчас еще опять станут долбить по электростанциям – в самом чистом виде проявление ненависти. По армии не можем (слишком слабы) – давай по людям, по гражданским объектам. А по станциям – это будет «месть». Именно, как писал Гоголь, «ничтожность, мелочность и гадость», до какой только может дойти человек, так опуститься. Мстить другим, за то что МЫ ИХ пытались захватить. А они посмели сопротивляться, причем – успешно.

Кончится когда-нибудь этот бесконечный позор?

Источник: Размышления вольного социолога


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