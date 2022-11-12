Тенденция “total look”: отличный способ создать стильный образ быстро и без особых хлопот

Если следовать определенным правилам, можно создать очень стильный и элегантный образ довольно легко и быстро. Можно использовать один цветовой круг, добавить тонов и принтов, чтобы получить целостный образ. А есть еще более упрощенный способ создания стиля – это выбор одежды из одной линейки, такая тенденция называется Total look.

Джинсовый образ

Очень стильно и привлекательно смотрится комплект джинсовой одежды. Вы можете остановить выбор на вещах определенного кроя, который вам подходит и импонирует. Непосредственно джинсы и джинсовая куртка (блейзер рубашка) могут иметь разные оттенки, отличным решением будет подобрать такую же джинсовую обувь. Однако, если вы хотите добавить несколько ярких цветов, обувь и аксессуары (например, сумочка) может отличаться от денима.

Кожаный эффект

Раньше в тренде были кожаные брюки или кожаный блейзер, сегодня верх и низ обещали объединиться. Вы можете подобрать монохромный комплект или также использовать разные оттенки кожаных изделий. Очень мудрым решением будет вместо натуральной кожи использовать экокожу, которая смотрится не менее привлекательно, а стоит на порядок ниже. Такой наряд будет не только красивым, но и практичным, поскольку он долго не теряет товарного вида и надежно защитит вас от холода.

Монохромный наряд с контрастными аксессуарами

Вы можете выбрать любой из импонирующих вам цветов в качестве основного для формирования наряда. Чтобы образ стал более ярким и экстравагантным, используйте аксессуары другого цвета (как это было предложено с джинсовым или кожаным комплектом).

«Барбикюр» розовое великолепие

Розовый цвет по право занимает лидирующие позиции в нынешнем и предстоящем сезоне, поскольку он одинаково хорошо подходит, как брюнеткам, так и блондинкам. Соберите вещи розового цвета и сформируйте оригинальный и модный лук. Стоит также отметить, что наряд может быть не на сто процентов монохромным. У розового множество оттенков, и вы легко можете их комбинировать. Такой вариант также будет стильным и эффектным.

Черный

Если вам нравятся монохромные образы, и вы никак не можете выбрать правильный и универсальный цвет, остановите свой выбор на черном. Вы однозначно не прогадаете, поскольку это очень элегантный, стильный и практичный цвет. Он является универсальным, поскольку будет уместен при любой погоде и в любое время года. Преимуществом является и то, что для черного монохромного лука не нужна смуглая кожа. Он великолепно смотрится на фоне любого оттенка, поэтому, если загар уже сошел или вы предпочитаете обходиться без него (не хотите подвергать свою кожу агрессивным солнечным лучам), выберите черный комплект из любых понравившихся вам вещей, и вы не прогадаете.

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Бежевый

Еще один универсальный цвет, который смотрится очень стильно и элегантно. Он подобен черному, поскольку подходит под любой тон кожи, уместен для повседневных и нарядных выходов, а также идет представительницам прекрасного пола любого возраста. Можете экспериментировать с оттенками, сочетая разные варианты или выбрать тот, который идеально подходит и импонирует именно вам.

Принты

Очень стильно смотрится наряд из материалов с принтом. Если монохромность или один цветовой круг для создания образа вам кажется скучным, нет ничего более оригинального, чем создать тотал-лук из принтов. К примеру, вы можете остановить свой выбор на комбинезоне с эффектной расцветкой или собрать несколько вещей из одинакового материала. Главное, подобрать одежду так, чтобы предметы гармонично сочетались и не выглядели в комплекте слишком аляписто.

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Нарядное платье

Ваше любимое платье и правильно подобранная обувь – это также модная тенденция Total look. Выберите фасон, который вам больше всего импонирует, и ваш образ будет завершенным и крайне привлекательным. Если вы являетесь девушкой с пышными формами или наоборот, очень худенькой, лучше использовать несколько вещей одной расцветки, как это было рекомендовано чуть выше. Намного проще подобрать отдельно верх и низ разных размеров, чем выбрать платье, которое будет идеально смотреться на нестандартной фигуре. Однако, выбор за вами, и все завист исключительно от вашего вкуса и желания.

Комплект с туникой

Очень стильный, эффектный и женственный образ, который никого не оставит равнодушным. Струящиеся ткани, свободный крой туники, широкие пижамные штаны выглядят креативно и однозначно подойдут активной и стильной леди. Вы можете выбрать любой цвет, который вам больше всего импонирует, фасон также зависит исключительно от вашего вкуса. Главным является то, что комплект должен идеально сидеть на фигуре, а этого добиться в данной комбинации очень просто.

Вместо заключения

Концепция тренда заключается в создании целостного и законченного образа, который станет универсальным для дам любого возраста и телосложения. Экспериментируйте и выбирайте то, что вам нравится, вкус вас не подведет.