 

Консистенция или еще есть что-то? В чем существенная разница между лосьоном и увлажняющим кремом

12.11.2022, 0:08, Разное
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В большинстве случаев, чтобы увлажнить кожу, мы используем первое попавшееся средство. Но это неправильно. Если вы знаете разницу между лосьоном и увлажняющим кремом, вам будет легче выбрать нужный продукт, у каждого из которых свои функции.

Какая разница между увлажняющим кремом и лосьоном

Использование увлажняющего крема или лосьона — это привычка, которая не должна отсутствовать в вашем ежедневном уходе за кожей. В современном обществе всевозможные загрязнения, условия окружающей среды и даже постоянно меняющиеся сезоны в конечном итоге делают нашу кожу склонной к раздражению, сухости и обезвоживанию. Если вы ищете продукт для решения таких проблем, вам может быть интересно, какое средство лучше: лосьон или крем.

Прежде всего, важно заметить, что лосьоны, кремы и даже некоторые мази и гели имеют в своем составе одно или несколько увлажняющих веществ. Обычно разница между лосьоном и кремом заключается в консистенции продукта. Кремы более жирные, более густые и труднее впитываются кожей. Вязкость крема намного выше, чем у лосьона, поэтому иногда приходится ждать, пока он по максимуму впитается. Это помогает увлажняющим средствам проникать глубже в кожу.

С другой стороны, лосьон — это гораздо более жидкий продукт, который обычно используется летом. Его наносят и распределяют по большим участкам тела, продукт практически сразу впитывается и не оставляет видимых следов на коже.

Какой продукт выбрать

По мнению дерматологов, людям с очень сухой кожей или страдающим такими кожными заболеваниями, как экзема, рекомендуется использовать увлажняющие средства, поскольку они более длительное время увлажняют кожу.

Для тех, кто имеет более ровную кожу и страдает от несовершенств или сухости только в определенных условиях или ситуациях, рекомендуется использование лосьона.

Лосьон также идеально подходит для жарких дней или пляжа, так как не делает поверхность кожи жирной. Активные ингредиенты поддерживают естественное увлажнение кожи, что делает это средство идеальным для ежедневного использования.


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