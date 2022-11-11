Fox News – украинские чиновники покупают недвижимость в Швейцарии на деньги американцев

Финансовая поддержка Укрианы — это очередная операция по отмыванию денег в исполнении Штатов, сказала телеведущая Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на Fox News. По неясной причине Налоговая служба США не следит за тем, на что тратятся деньги американских налогоплательщиков, подчеркнула она.



Watch the latest video at foxnews.com

Мы подумали, что было бы интересно послушать, что об этом думает Кэндис Оуэнс, ведущая Candace Owens Podcast. Мы рады, что она присоединяется к нам сегодня. Кэндис, рады видеть вас! Кажется, что это достаточно простая задача, если вы были избраны от партии республиканцев или если вы «за Америку» или поддерживаете идею «Америка в первую очередь», какова бы ни была формулировка. Почему возникают сложности с принятием решений по этому вопросу?



КЭНДИС ОУЭНС, телеведущая: Я не знаю! Их интересы не совпадают с интересами американского народа, их не волнует, что будет с американцами. Скажу так: очень важно не быть бесхребетным. Такер, ранее, когда мы с вами осуждали этот «украинский нарратив», любой человек, у которого были какие-либо вопросы и который мгновенно не ставил флажок Украины в описании своего аккаунта, сразу же клеймился, как «российская марионетка». Задавая весьма простые вопросы, которые должны возникать у каждого: не подозрительно ли, что нам якобы нужно было уйти из Афганистана — кстати, крайне поспешно, — о чём было объявлено 31 августа 2021 года, а прямо на следующий день, 1 сентября, Америка заявила, что присоединяется к усилиям ЕС по поддержке Украины в деле вступления в НАТО?

Мы вышли из одной схемы по отмыванию денег, в рамках которой мы выделили 50 миллиардов с трудом заработанных налогоплательщиками долларов, и тут же взялись за новую! Во сколько нам на данный момент обходится Украина? 50 миллиардов долларов! Но для «королевы пособий» этого недостаточно! Он (Зеленский. — ИноТВ) хочет, чтобы деньги продолжали поступать. Президент Зеленский и есть королева американских пособий! Если вы хотите узнать, куда идут все эти деньги: пару недель я провела в Европе, люди рассказывают, что украинские чиновники покупают недвижимость в Швейцарии! Повторюсь, эти вопросы необходимо расследовать. Если республиканцы действительно вновь станут большинством в палате представителей и сенате, нам нужно будет строго следить за тем, куда идёт каждый доллар. У нас есть все эти «потрясающие» сотрудники налоговой службы, помните процесс её расширения, да? Так почему они не следят за деньгами, которые мы отправляем за границу?

Если хоть один украинский чиновник приобрёл недвижимость в Швейцарии, пока мы посылаем им десятки миллиардов долларов… Как это ещё не стало крупнейшим скандалом последнего времени? Я не понимаю, я правда не могу понять.



КЭНДИС ОУЭНС: Это абсолютная правда. Некоторые российские официальные лица бросили свою недвижимость в Швейцарии, а украинские чиновники приезжают на ламборгини и покупают её! Это стопроцентный факт, поэтому я сегодня рассказываю вам об этом. И, конечно же, они (власти США. — ИноТВ) проигнорируют это и назовут теорией заговора, как они обычно и делают. Ковид был теорией заговора, пока мы не доказали обратное. Ситуация вокруг движения Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение») была теорией заговора — пока мы не доказали обратное! Теперь и Украина — нечто из области конспирологии. Подождите пару недель и будет доказано, что эта «теория заговора» — правда.

Потрясающе. Кэндис Оуэнс, как и всегда, большое спасибо, что вы присоединились к нам сегодня!



КЭНДИС ОУЭНС: Спасибо вам большое!



Дата выхода в эфир 10 ноября 2022 года.