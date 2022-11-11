 

Мнение: Скотство, растворенное в крови

11.11.2022, 23:05, Разное
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Пишут: “В Херсоне взорвали также ТЭЦ, водозабор, артезианские скважины и телевышку”.

Это, замечу, в как бы РОССИЙСКОМ городе. Уходя, постарались сделать его максимально непригодным для проживания – чтоб там не только не было электричества и отопления, но чтобы и ВОДЫ не было. Вот что это? Как это объяснить, кроме уже традиционного “Вот такое мы говно”?

Самое поразительное во всем этом – что на такого рода упреки в России даже не злятся. От них просто отмахиваются. Разве что не удивляются – “а что такое?” Реально – просто не понимают, а почему, собственно, нельзя просто гадить и отравлять жизнь людям, которых ты вроде как собирался “освобождать”. Скотство, растворенное в крови. Немыслимо.

Источник: Размышления вольного социолога


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