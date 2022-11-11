 

Наталья Подольская показала редкие фото с братом в день его рождения

11.11.2022, 15:52, Разное
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Певица Наталья Подольская показала подписчикам своей страницы в соцсети редкие фото своего брата. Сегодня он отмечает день рождения, кроме того, именно в этот день 56 лет назад поженились родители ее мужа, Владимира Преснякова-младшего.

Наталья Подольская стала известна в РФ после участия в пятом сезоне «Фабрики звезд». В Россию девушка приехала из Белоруссии, там же проживают ее сестра-близнец, старшая сестра и младший брат Андрей. Именно сегодня парень отмечает свой день рождения, он на 17 лет моложе 40-летней селебрити. В связи с этой датой Подольская поздравила родственника на странице своего профиля в соцсети.

На редких снимках исполнительница хитов Nobody Hurt No One и «Почему небо плачет» запечатлена с братом на берегу водоема. На одном из снимков отмечающий сегодня 23-летие парень сидит в лодке, одетый в спасательный жилет. Он не любит публичности, однако сегодня Подольская попросила фанатов забросать его поздравлениями. Андрей рожден в браке отца вокалистки после развода с матерью Натальи Подольской. Как откровенно рассказывала певица, он был жестким человеком и требовал, чтобы дочь училась только на отлично, наказывая даже за «четверку» в дневнике. Однако это сделало из хрупкой девушки настоящего бойца с крепким стержнем. К сожалению, в 2006 году Юрий Алексеевич Подольский умер в результате ДТП.

Кроме того, сегодня в семействе Пресняковых еще один праздник, ситцевая свадьба родителей 54-летнего Владимира Преснякова-младшего. 56 лет назад Владимир и Елена Пресняковы, участники ансамбля «Самоцветы», поженились. Вместе с их сыном Подольская уже 12 лет, отношения со свекром и свекровью у нее замечательные, и, как призналась певица, она скучает по посиделкам с ними. В силу обстоятельств ей редко удается видеться с родственниками из Белоруссии.


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