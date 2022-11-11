 

Сергей Лазарев раскритиковал вокальные данные Бритни Спирс

11.11.2022, 11:40, Разное
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Сергей Лазарев раскритиковал вокальные данные американской поп-звезды Бритни Спирс. По его словам, популярнейшая в начале 2000-х годов исполнительница «не особо певица» и достигла успеха вовсе не благодаря голосу.

Сергей Лазарев дал интервью в рамках подкаста Нового Радио «НеДудь». Певец и дважды участник песенного конкурса «Евровидение» не только ответил на вопросы о своем творчестве, но и высказал мнение относительно зарубежной музыки. Так, экс-участник поп-группы Smash!! высказал сомнения в профессионализме Бритни Спирс. По мнению 39-летнего селебрити, бывшая «поп-принцесса» достигла успеха далеко не благодаря своему голосу.

В ходе беседы Лазарев назвал 40-летнюю американскую исполнительницу хитов Baby One More Time и Oops!… I Did It Again «не особо певицей». При этом он подчеркнул, что для того, чтобы достичь славы и богатства, работая в индустрии развлечений, не обязательно иметь потрясающие вокальные данные. В случае с Бритни Спирс главным фактором ее популярности стали эффектные шоу.

Сейчас, считает Сергей Лазарев, повзрослевшей артистке сложнее устраивать выступления такого же масштаба, как в юные годы. Также дважды входивший в тройку лидеров на песенном конкурсе «Евровидение» российский артист заявил, что не любит непрофессионализм. В шоу-бизнесе, как и в любой другой деятельности, следует ответственно относиться к своей работе и уважать слушателей.


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