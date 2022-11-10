 

Мнение: Прогноз российского ВВП, импортозамещение зонтиков и проблемы с производством говядины

10.11.2022, 20:56, Разное
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1. Несмотря на некоторое ухудшение показателей в сентябре, прогнозы по экономике России остаются неплохими. Спад в этом году ожидается небольшой (ссылка):

По итогам 2022 года спад ВВП России составит меньше трех процентов, несмотря на ускорение динамики в сентябре. Это следует из обзора Министерства экономического развития «О текущей ситуации в российской экономике».

«На фоне высокой базы сентября прошлого года динамика в годовом выражении составила минус 5 процентов год к году», — говорится в сообщении. В то же время в месячном выражении в сентябре ВВП вырос на 2,1 процента.

Что касается прогноза на конец года, то в Минэкономразвития заявили, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории. «По итогам 2022 года составит минус 2,9 процента», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что осенью экономическая активность в России снова перешла к снижению после стабилизации в летние месяцы. Кроме того, председатель ЦБ заявила, что наибольший спад ВВП России придется на середину 2023 года. По прогнозам регулятора, в четвертом квартале 2023 года динамика станет положительной — в официальном прогнозе ЦБ ожидается рост на 0-1,5 процента в годовом выражении.

2. В то время как США страдают от дефицита детского питания, в России его производство растёт в сотни раз. Аналогичный рост показывают и некоторые другие товарные позиции (ссылка):
 
Интересная статистика от Росстата — за первые девять месяцев 2022 года зонты от дождя и солнца стали лидерами среди товаров по росту производства в России: выпуск отечественных зонтов нарастили аж в 223 раза.

Примерно такой же рост пришелся на отечественные молочные смеси для детей — объемы их выпуска увеличились в 216 раз.

Обновление: данные следует уточнить (ссылка).

3. Из-за укрепления рубля в России подешевело импортное мясо. Для потребителей хорошо, а вот для производителей – не очень (ссылка):

Министерство сельского хозяйства предложило продлить квоты на беспошлинный ввоз говядины, введенные в начале этого года, на 2023 год в объеме 200 тысяч тонн. <…>

Получение соответствующей инициативы подтвердили в Минэкономразвития. Гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская объяснила, что такая идея связана с падением производства говядины на 3,3 процента за первые восемь месяцев 2022 года. И если резко отменить квоты, объяснила она, может начаться дефицит.

Введение беспошлинного ввоза объясняли стремлением не допустить повышения цен на мясо и мясную продукцию. Однако в связи с такой мерой производство говядины стало терять рентабельность. Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк утверждает, что дешевый импорт негативно влияет на отрасль. Он спровоцировал снижение цен на закупку скота у фермеров и остановку инвестиционных планов компаний.

Его слова подтверждают данные Национальной мясной ассоциации (НМА) о том, что с мая по июль цены на живой скот упали с 222 до 169 рублей за килограмм мяса бычков и со 185 до 158 рублей за килограмм мяса телок.

Источник: Место для дискуссий


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