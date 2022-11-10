В интерфейсе бортового компьютера нового «Москвича» не оказалось русского языка

В новом автомобиле марке «Москвич» бортовой компьютер не имеет интерфейса на русском языке – эту досадную оплошность обнаружила чиновница из правительства Москвы. Показ властям новинки, собранной на заводе бывшего Renault, чуть не закончился скандалом.

Высокопоставленная представительница мэрии, прибывшая на предприятие, не смогла завести новый «Москвич» и в поисках причин обратила взор на дисплей.

«Что это за иероглифы?» – спросила она у коллег.

Запустить мотор ей помог подошедший на подмогу инженер Ли Цзиньлун – он пояснил, что нужно зайти в раздел 设置 («Настройки»), открыть подраздел 其他设置 («Дополнительно»), выбрать пункт «音频和点火设置» («Настройки аудиосистемы и зажигания») и нажать там на кнопку 允许点火 («Разрешить зажигание»), после чего запустить мотор отдельной физической клавишей.

По словам директора завода Дмитрия Пронина, интерфейс ещё не успели локализовать, но в этом есть и плюсы – машина уже пригодна для поставок в Китай.

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