 

В интерфейсе бортового компьютера нового «Москвича» не оказалось русского языка

10.11.2022, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В новом автомобиле марке «Москвич» бортовой компьютер не имеет интерфейса на русском языке – эту досадную оплошность обнаружила чиновница из правительства Москвы. Показ властям новинки, собранной на заводе бывшего Renault, чуть не закончился скандалом.

Высокопоставленная представительница мэрии, прибывшая на предприятие, не смогла завести новый «Москвич» и в поисках причин обратила взор на дисплей.

«Что это за иероглифы?» – спросила она у коллег.

Запустить мотор ей помог подошедший на подмогу инженер Ли Цзиньлун – он пояснил, что нужно зайти в раздел 设置 («Настройки»), открыть подраздел 其他设置 («Дополнительно»), выбрать пункт «音频和点火设置» («Настройки аудиосистемы и зажигания») и нажать там на кнопку 允许点火 («Разрешить зажигание»), после чего запустить мотор отдельной физической клавишей.

По словам директора завода Дмитрия Пронина, интерфейс ещё не успели локализовать, но в этом есть и плюсы – машина уже пригодна для поставок в Китай. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.21 / Изнасилование, алкоголизм и роман с любовником дочери: что случилось с 65-летней Андрейченко

23.03.22 / Мнение: О продаже газа в Европу за рубли… Ловкий ход или «выстрел в ногу»?

24.10.21 / Лукашенко больше не будет ездить в Россию за кредитами

27.06.22 / Бронепоезд “Сармат” прорвался через Литву и привёз в Калининград российские товары

23.09.21 / Неправильная разморозка, недостаточный разогрев сковороды: ошибки при жарке рыбы

29.10.20 / Пришельцы и Машина времени. Тайны гигантского камня в пустыне Мохаве

20.05.21 / Privacy.com переименовывается в Lithic и привлекает 43 миллиона долларов для виртуальных платежных карт

26.07.22 / «Величайшая угроза со времён Карибского кризиса» – оксфордский аналитик призвал готовиться к худшему на Тайване

07.01.22 / В каком наряде лучше встречать Рождество: Советы историка моды

04.10.21 / Старый купальник не выбрасываем – шьем из него многофункциональную прихватку на кухню (фото)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика