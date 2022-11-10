Скандалы: Встревоженные россияне резко перестали тратить деньги

Динамика денежных расходов населения России скатилась до уровня пандемийного 2020 года

Тогда это объяснялось чередой жесточайших логдаундов, а сейчас ростом тревожности в обществе. «Под подушкой» у россиян за полгода скопились триллионы. И тратить эти деньги граждане не спешат. Во вторник, 8 ноября, глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совместном заседании профильных комитетов Госдумы высказалась на тему финансового положения россиян.

«Рост геополитической напряженности в последние полтора месяца <…> повысил тревожность в обществе и это не могло не сказаться на финансовом положении людей. <…> При этом, как и в предыдущие кризисные периоды, граждане в таких обстоятельствах ведут себя осторожно и предпочитают сберегать», — заявила г-жа Набиуллина.

Шок, страх и дороговизна

«Предпочитают сберегать» — это мягко сказано. По данным Росстата, за полгода прирост сбережений россиян составил рекордные 3,24 трлн рублей (1,95 трлн во втором квартале и 1,28 трлн рублей в третьем). Так жестко свои траты россияне сокращали в 2020 году (тогда сэкономленная разница между доходами и расходами составила +3,3 трлн рублей).

«Отчасти это связано с изменениями в экономике после начала СВО – жесткие санкции, уход многих иностранных компаний, временная остановка работы части предприятий и перевод сотрудников на неполный рабочий день/простой, переход экономики к спаду, сокращение реальных располагаемых доходов населения. Весной многие опасались роста безработицы, к тому же, сбережениям способствовали высокие ставки банков по депозитам», — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Также она считает, что на сберегательную активность повлияло и резкое изменение структуры предложения. «Многое из привычного ассортимента импортных товаров стало недоступно, а адекватной (по цене, качеству, сервису, узнаваемости) замены так и не появилось. К тому же, из-за сокращения предложения, импортируемой инфляции, удорожания логистики по новым маршрутам ввоза в Россию цены на товары существенно выросли и воспринимаются многими потребителями как чрезмерно высокие и несоответствующие их возможностям», — уточнила Ольга Беленькая.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах добавляет, что в режим экономии «впали» в первую очередь состоятельные россияне.

«Объясняется данный тренд примерно тем же, чем и в пандемию — ограниченная возможность потратить, особенно у состоятельных и формирующих сбережения россиян. Кроме того, сильное влияние также оказывает неопределенность, вызванная общей обстановкой, которая совсем не стимулирует граждан к увеличению кредитной нагрузки», — уточнил Антон Табах.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева добавляет еще одну причину: «Часть населения с достаточно высокой платежеспособностью уже покинула страну или собирается это сделать. И для них сбережения куда более актуальны, чем расходы».

Ольга Беленькая обращает внимание и на неравномерность спада потребительской активности граждан. Потребление стало подавать признаки жизни летом, когда Банк России частил со снижением ключевой ставки и кредиты стали доступнее. А вот сентябрьский шок от частичной мобилизации, риски потери кормильцев, миграционный отток и возросшая экономическая неопределенность привели к тому, что население вновь не спешит тратить заработанное.

Тратить на еду и искать скидки

Эксперты дружно отмечают, что экономное настроение граждан и три не потраченных триллиона в первую очередь, конечно, сказались на непродовольственной рознице.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» напоминает, что по итогам только сентября оборот розничной торговли в целом упал на 9,8% (г/г), а по непродовольственным товарам – на 15% (г/г).

Елена Киселева приводит еще один яркий пример — продажи автомобилей. В октябре они снизились на 62,8% в годовом выражении.

«Пока наиболее заметны последствия в сегментах продаж автомобилей, товаров длительного пользования, товаров для ремонта, где цены существенно выросли, но объемы продаж упали еще сильнее», — добавляет Антон Табах.

Аналитики исследовательского холдинга «Ромир» отметили еще один момент: «Рост сбережений традиционно приводит к снижению покупательной активности в целом и сопровождается другими стратегиями экономии, которые в комплексе используют потребители. В первую очередь, конечно, это справедливо в отношении покупок, не относящихся к повседневному спросу: крупная бытовая техника, DYI, одежда и т.д. Другое широко распространённое направление экономии, которое мы видим в поведении людей – интерес к промо-акциям и переключение на более дешевые аналоги привычных брендов».

На радость Центробанку

Эльвира Набиуллина в своем сегодняшнем докладе уведомила парламентариев, что такое потребительское поведение оказывает дезинфляционное влияние. Но уточнила — это пока.

«На среднесрочном горизонте, в том числе из-за эффектов, связанных с частичной мобилизацией, проинфляционные риски преобладают. Мы считаем, что на настоящий момент, текущий уровень ключевой ставки — 7,5% — он адекватно отражает текущий баланс рисков для инфляции как проинфляционных, так и дезинфляционных», — добавила глава Центробанка. Напомним, что к концу года, по прогнозу регулятора, уровень инфляции составит от 12 до 13%. К проинфляционным рискам ЦБ в том числе относит и рост инфляционных ожиданий при навесе избыточных сбережений.

Антон Табах считает, что данный тренд бесследно не пройдет. «Основным эффектом станет формирование отложенного спроса, который будет способствовать оживлению потребительской активности, при улучшении внешней обстановки. Либо росту инфляции, когда тратить придется, а дефицит тех или иных товаров будет продолжаться. Все сильно зависит от сектора и отрасли», — пояснил эксперт.

Что дальше

Ольга Беленькая полагает, что объявленное завершение мобилизации может постепенно начать «размораживать» потребление, но процесс не будет быстрым. «В условиях высокой неопределенности люди будут сохранять осторожность, избегая крупных и необязательных покупок», — уточнила г-жа Беленькая.

Эксперты «Ромир» считают, что в период потребительского затишья изменится и стратегия производителей: «Снижение трат на товары повседневного спроса и рост значимости фактора цены может стимулировать производителей более эффективно использовать свои ресурсы и оптимизировать себестоимость производства в тех случаях, когда возможности по повышению цен испытывают существенные ограничения. Одновременно с этим мы видим рост популярности собственных торговых марок ритейлеров, которые активно развивают торговые сети».

Фото: Скандалы.ру

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”