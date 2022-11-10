“Я предатель”: легенда “Кривого зеркала” приползла с сожалениями к обиженной Степаненко после развода

В 2018 году Россию потрясла страшная новость – любимая миллионами звездная пара Елена Степаненко и Евгений Петросян разводятся. В браке они состояли 33 года. Никто не ожидал, что после стольких лет супружеской жизни они расстанутся.

После развода Петросян быстро женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая младше его на 44 года. Сначала никто не верил в искренность их намерений, но вскоре у пары родился сын Ваган. Тогда быстро развивающиеся события в личной жизни Евгения Петросяна шокировали россиян, а на Брухунову сыпалась критика за цинизм и меркантильность.

Друг и коллега звездных юмористов Александр Морозов рассказал о скандальном разводе Петросяна и Степаненко. В качестве коллеги и приятеля Петросяна он ходил по телешоу и комментировал развод, причем выступал на стороне юмориста. Из-за этого Елена Степаненко обиделась на Морозова.

“Единственное, о чем я жалею и мне, правда, как-то немножко не по себе оттого, что Елена Григорьевна в какой-то момент решила, что я предатель”, – рассказал Александр Морозов.

Он добавил, что на стороне Елены Степаненко ко всеобщему удивлению никого не было. Возможно тогда еще и этот факт ее очень оскорбил.