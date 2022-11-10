Плохо кончил: Беркова рассказала о встрече со Стояновым перед смертью

Российская певица, актриса и телеведущая Елена Беркова прокомментировала смерть своего бывшего мужа. Она вспомнила последнюю встречу с Андреем Стояновым, о смерти которого стало известно в четверг 10 ноября.

По словам актрисы из фильмов для взрослых, встреча произошла в суде во время бракоразводного процесса. Андрей Стоянов вел себя крайне агрессивно, поэтому Елена Беркова приехала в суд не одна, чтобы заранее обезопасить себя от неадекватного поведения мужчины. Это была последняя встреча Берковой и Стоянова, и она была крайне неприятной, поэтому можно сказать, что актер плохо кончил.

“Это была сложная встреча, потому что расстались мы плохо. И говорить было не о чем… Мы просто подписали бумаги и разошлись. А после, когда он пытался общаться, присылать какие-то сердечки, я уже не реагировала. Потому что поняла — люди не меняются”, – приводит слова Елены Берковой Пятый канал.

Напомним, ранее стало известно, что звезду сериалов Андрея Стоянова нашли без сознания в его московской квартире. По итогам экспертизы было установлено, что актер скончался в результате передозировки запрещенными препаратами. Бывшему мужу Елены Берковой было 48 лет.