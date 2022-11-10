Тактильные или визуальные ощущения: как правильно выбрать свой кристалл силы

О магической силе самоцветов и кристаллов слышали еще наши далекие предки. Именно поэтому они с особой тщательностью выбирали себе талисманы, учитывали не только общее представление о способностях того или иного минерала, но и личные ощущения. Расскажем о том, как выбрать собственный талисман силы в современное время.

Внешние особенности

Это первый шаг. Если красивый, переливающийся на солнце самоцвет вам попросту не нравится, можете смело убирать его в сторону, он не ваш. Следовательно, “наладить отношения” с ним не получится, он не сможет давать вам энергетической подпитки. Такое бывает, что человек и кристалл вибрируют на своих частотах и потому от взаимодействия особой пользы не будет. Правда, чаще для обнаружения диссонанса приходится обращаться не только к зрению, но и к иным органам чувств.

Ощущение колебаний

От камней, наделенных энергетической силой, исходят определенные вибрации, которые можно почувствовать своими руками. Такой способностью обладают не все, но если вы входите в их число, данный способ поиска своего кристалла может стать наиболее действенным. Возьмите его в руку, сосредоточьтесь на том, какая энергетика выделяется из его внутреннего ядра. Если она приятная, дарит тепло, но не обжигает, постепенно заставляет поверить в собственные силы, камень можно смело использовать как талисман.

Однако бывает и такое, что от самоцвета выделяется очень сильная энергетическая волна, от которой держащему его человеку точечно начинает жечь руку. Это не говорит о том, что камень полностью не подходит. Но он очень сильный, способен подавить вас, подчинить себе. Носить его или использовать в качестве оберега можно исключительно в крайних случаях. Например, когда нужно принять какое-то непростое решение в сфере, ранее вам неизвестной.

Ощущение холода, неприятные вибрации, постепенно накатывающаяся усталость во время взаимодействия с минералом говорят о том, что он не подходит.

Тактильная проверка

Есть еще один способ проверки вашей совместимости с самоцветом, также при помощи рук. Поднесите левую ладонь и зафиксируйте ее на расстоянии нескольких сантиметров над кристаллом. Специалисты рекомендуют использовать именно левую руку, однако есть люди, у которых воспринимающая сторона – правая, это нужно учитывать.

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Сосредоточьтесь на своих ощущениях, постарайтесь понять, приятно ли вам энергетическое взаимодействие с кристаллом.

Форма «общения» может быть различной: вы можете почувствовать, что от минерала исходит луч, который проникает в вашу руку и постепенно, расходясь от нее, несет тепло и силу по всему организму. Или это может быть невидимое глазу движение внутри камня, которое подсказывает: между вами есть энергетическая взаимосвязь.

Выбор своего кристалла силы – важное и ответственное мероприятие. Не стоит делать его, основываясь исключительно на базовых свойствах, например взяв за основу факт, что опал способен наделить лидерскими качествами.

При выборе нужно прислушиваться к себе, осознавать вибрации, которые должны совпадать у вас и у энергетически заряженного камня. Только в этом случае вы добьетесь гармонии, а талисман будет работать.