 

В Пенсильвании переизбрали в конгресс покойного демократа

10.11.2022, 18:41, Разное
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В штате Пенсильвания на местных выборах в конгресс большинством голосов переизбрали демократа Тони Делуку, который умер месяц назад от рецидива рака, пишет Le Figaro. Такой результат означает, что в штате пройдут повторные выборы, для которых успеют подготовить новые бюллетени.


AP

Во вторник, 8 ноября, подавляющим большинством голосов в Пенсильвании был переизбран кандидат, умерший в прошлом месяце, пишет Le Figaro. Демократ Тони Делука умер 9 октября в возрасте 85 лет от последствий лимфомы, однако было уже поздно менять бюллетени.

Как рассказывает французская газета, Делука на протяжении 20 лет представлял 32-й избирательный округ в Пенсильвании в нижней палате этого штата. На этот раз, по предварительным данным, опубликованным местными СМИ, после подсчёта 98% его также переизбрали 86% голосов. Такой выбор избирателей автоматически означает, что в округе пройдут новые выборы.

«Хотя мы невероятно опечалены потерей члена палаты представителей Тони Делука, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать своё доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно», — цитирует Le Figaro заявление в Twitter комитета Демократической партии в Пенсильвании.


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