 

От расположения елки зависит успех в следующем году. Куда поставить новогоднее дерево

10.11.2022, 16:15, Разное
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До Нового года остается менее двух месяцев. Пока еще есть время завершить ремонтные работы в доме или немного обновить интерьер к праздникам. Уже сейчас есть смысл задуматься о том, куда поставить новогоднюю ель. Прислушайтесь к рекомендациям экспертов по фэншуй.

На удачу в карьере

Заранее определитесь с тем, на какой именно сфере жизни вы хотите акцентировать внимание. Например, если ваша цель — это материальный и карьерный рост, тогда лучше всего устанавливать ель в северо-западной или в западной части жилища. Таким образом откроете финансовый поток и получите возможность более успешно реализоваться в профессиональной сфере.

Чтобы еще больше активизировать денежные потоки, можете украсить ель настоящими купюрами. Например, сверните банкноту любого номинала (желательно взять покрупнее) в трубочку, перевяжите ленточкой и повесьте на новогоднюю красавицу. Эта вещь будет своего рода талисманом.

Для учебы и образования

Если первостепенной является интеллектуальная сфера, обучение, получение образования, тогда лучше устанавливать новогоднее дерево на северо-востоке. Это очень удачное расположение, если в следующем году вы мечтаете об успешном поступлении в ВУЗ (своем или детей). Или если вам (или кому-то из домочадцев) необходимо будет защитить диссертацию, получить ученую степень и т. д. Кстати, это же расположение также благоприятно для увеличения уровня доходов.

В плане декора лучше украшать ель игрушками зеленого, желтого, коричневого цветов, то есть цветами стихии Земли.

Для налаживания личной жизни

Если в романтичной сфере у вас все не так гладко, то вы тоже можете использовать магию новогоднего дерева. Для этого установите ель в юго-западной части комнаты. Чтобы разжечь огонь страсти в отношениях и в принципе притянуть в свою жизнь любовь, нарядите символ Нового года в декор красного цвета.


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