 

США пообещали не накладывать санкции на импортёров российской нефти

10.11.2022, 15:55, Разное
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Соединённые Штаты в настоящее время не накладывают санкций на экспорт российских энергоносителей в другие страны, пишет WION со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США. Как пояснил американский дипломат, Америка оставила это решение на усмотрение отдельных стран. Тем временем, РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай, напоминает издание.

Соединённые Штаты в настоящее время не накладывают санкций на экспорт российских энергоносителей в другие страны, пишет WION со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США пакистанским СМИ. Как напоминает сайт телеканала, это утверждение прозвучало на фоне превращения РФ в крупнейшего поставщика нефти в Индию. Пакистан, в свою очередь, добивается поставок энергоносителей из РФ со скидкой.

Представитель Госдепартамента также отметил, что решение о запрете импорта российских энергоносителей было оставлено на усмотрение отдельных стран в надежде, что они примут уместное решение, исходя из собственных обстоятельств.

Как передаёт издание, экспорт российской нефти в Индию в октябре резко вырос, достигнув самых высоких показателей за всю историю. По данным трекера перевозок энергоносителей Vortexa, в октябре Москва поставляла в Индию 935 556 баррелей сырой нефти в сутки. В настоящее время на долю РФ приходится 22% от общего объёма импорта сырой нефти в Индии. Она опережает Ирак на 20,5% и Саудовскую Аравию на 16%.

Для сравнения, в декабре 2021 года РФ поставляла в Индию всего 36 255 баррелей сырой нефти в день, тогда как Ирак экспортировал 1,05 миллионов баррелей в сутки, а Саудовская Аравия – 952 625 баррелей. Увеличение индийского импорта российской нефти произошло после введения Западом санкций в отношении Москвы. Учитывая попытки перекрыть поставки российских энергоносителей на Запад, Владимир Путин решил увеличить экспорт в азиатские страны, продавая нефть задёшево. Выгоду из этой ситуации извлекли Индия и Китай — обе страны стали крупнейшими потребителями российской нефти, пишет издание.

 


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