Рогозин посоветовал Маску переработать логотип Twitter у гжельских мастеров

На прошлой неделе инсайдеры всех крупнейших информационных агентств сообщали, что предприниматель Илон Маск после покупки Twitter планирует в соцсети грандиозные изменения, не ограничивающиеся увольнением руководящего состава и пересмотром политики модерации.

Оказалось, Маск вёл активные консультации со специалистами разных стран мира и не обошёл вниманием своего давнего приятеля Дмитрия Рогозина.

Американское издание Web Illustrated опубликовало эскизы нового логотипа Twitter, выполненные в стиле гжельского рисунка. Предположительно изменение посоветовал внести именно Рогозин, он же и указал на дизайнеров, способных разработать такое лого. Как только совет директоров Раменского гжелекомбината и представители американской соцсети одобрят наброски, их передадут на рассмотрение Маску.

– Илон полон решимости выбрать лого именно из русских вариантов. Этим он хочет дать чёткий знак о необходимости примирения России с западным миром, хотя и рискует оказаться в центре невиданного скандала, – говорит собеседник сайта.

Источники уточняют, что хохломские художники тоже готовы поучаствовать в этой работе, однако приглашения пока не поулчали. В любом случае новый логотип родом из России соцсеть получит не ранее, чем в 2023 году – иначе есть риск возникновения нового скандала о «русском вмешательстве».

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