 

Скандалы: «Пугачева никогда не любила своих поклонников»

10.11.2022, 14:00, Разное
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Ангелина Вовк разнесла Примадонну и Галкина

Выступая в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube, 80-летняя российская киноактриса и телеведущая Ангелина Вовк обрушилась с резкой критикой в адрес Аллы Пугачевой. Женщина убеждена: раньше Алла любила себя в творчестве и не думала о людях. «А ведь со сцены говорила, что все делает для нас. А раз Алла уехала, значит, с самого начала презирала нас. Не ожидала от нее такого поступка. Наверное, она решила, что страна не будет больше ничего ей давать. Как будто за границей у нее что-то будет! Да и Максим Галкин (признан иноагентом) уехал. Раньше он мне казался очень приличным человеком», — заявила Ангелина Михайловна.

«Характер у нее оставлял желать лучшего. Она позволяла себе неприличные вещи. В такой ситуации считаю, что она должна была сильно подумать, прежде чем уезжать. Алла — прекрасная актриса, великолепная певица, я говорю не о ее вокальных способностях. Она умела превратить исполнение песни в настоящий спектакль», — сообщила Вовк.

Обращаясь к Галкину, она предложила ему пойти за Украину.

«Но нет, ты скрылся, денежки зарабатываешь. И ты, Алла, сделай что-нибудь героическое! А ты только дом построила, бабки вложила в зарубежные банки», — отметила актриса.

Ранее известный блогер Лена Миро заявила, что исполнительнице хита «Миллион алых роз» не хватает какой-нибудь изюминки.

«Вот Пугачевой бы еще не помешала изюминка, но несмотря на все попытки быть рыжей или надеть балахон, там взгляду и зацепиться не за что», — написала Миро в ЖЖ.

По данным журналистов Readovka, Алла Пугачева не закрыла свою фирму в России и все еще продолжает зарабатывать на гражданах нашей страны. Да и вообще, женщина она непостоянная. Так, однажды, комментируя побег русской скрипачки Виктории Мулловой в США, Алла сказала, что к перебежчикам относится крайне отрицательно.

«Она считает, что действительно талантливый человек не должен покидать свою Родину. Действительно талантливые этого не делают», — писал эстонский журнал для женщин JANA об Алле Пугачевой в 1984 году.

Влияет ли на нее так молодой супруг — непонятно. Однако Максим Галкин успешно осваивается в Литве и даже заговорил с местными по-литовски. 8 ноября у артиста прошел концерт, на котором он смеялся над действиями российских властей и Владимиром Путиным и пародировал коллег-артистов, включая свою жену Аллу Пугачеву.

Евгений Василенко

Оригинал материала: “Дейли Шторм”


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