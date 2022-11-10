Мнение: Российские телеролики

Американский математик Вадим, родом из Молдавии, недоумевает. Очень люблю такие заметки жанра “свежим взглядом из-за бугра”: мы-то сами себя не можем как следует рассмотреть, глаз замылен…

“ВОПРОС. В Кремле давно принято снимать про главных людей ролики-инсценировки. Сидит Путин за столом. Кот-то ему вкратце что-то рассказывает. Обычно два-три предложения. А потом Путин тоже вкратце говорит, мол, рассмотрев ваше предложение, приказываю то-то и то-то. Или Суровкин докладывает Шойгу, мол, Херсон оборонять бесперспективно. Шойгу в ответ, мол, приказываю начать отвод войск за Днепр. Каждый такой ролик длится несколько минут. Зачем? Всем же понятно, что такие вещи долго обсуждают. На самом деле. А это всё – игра на камеру.

Таких роликов, видимо, нигде в мире не снимают. Только в России. А что было бы если бы такой ролик сняли бы для американского президента? Его бы живьем за это пресса поджарила бы. Зачем врать? И как это, сидят, разговаривают. Без единого документа, без анализа. И – бац! Сразу приказ отдают. За две-три минуты. Не легковесно ли?

И в сериалах российских эту модель стали везде совать. Фридрих гуляет по парку с собакой. И отдает приказы по войне с Россией. То есть, он в жизни политикой не занимается. Балы закатывает, кутит с женщинами. А войной занимается между делом, когда собаку выгуливает.

Интересно, кто в Кремле это придумал? Ведь как-то глупо очень…” (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ)

Глупо – не то слово. Но, с другой стороны, хочется встречно спросить Вадима Ольшевского: а что у нас умно?