 

“Просто пушка”: Мать-одиночка Муцениеце показала повзрослевшую дочь от Прилучного

10.11.2022, 13:47, Разное
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После развода с Агатой Муцениеце и слухов о романе с Мирославой Карпович актер внезапно для всех женился – на молодой актрисе, в искренность отношений с которой многие, к слову, не верили. Но все оказалось серьезно: Павел Прилучный и Зепюр Брутян поставили штамп в паспорте.

Тогда многие поклонники, которые верили в воссоединение звезды со своей бывшей женой, расстроились, а заодно стали переживать за детей, думая, что теперь от знаменитого папы они внимания не дождутся. Но все получилось иначе: Тимофей и Мия частенько бывают в гостях у отца, а недавно даже вместе с ним и его новой женой были в отпуске.

Но все же основное воспитание легло на плечи Агаты Муцениеце: мать-одиночка пока так и не нашла себе нового спутника, а свободное от работы время посвящает сыну и дочери. Фанаты не устают восторгаться экс-супругой Павла Прилучного как идеальной мамой, ведь ей легко удается найти общий язык с наследниками.

Накануне в ее микроблоге появилось забавное видео с 6-летней Мией: девочка растет на глазах и, как и ее брат, становится копией матери, причем не только внешностью. Несмотря на юный возраст, в ней уже виден артистизм. Актриса решила показать внешний вид наследницы, которая надела на себя огромные очки и заколку, а потом стала грациозно крутится перед камерой.

“Просто пушка!” – восхитилась дочерью бывшая жена Павла Прилучного.


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